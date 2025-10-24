All’ospedale di Busto corsa contro il tempo per curare l’anemia di un anziano con un tipo di sangue molto raro

L’ospedale di Busto Arsizio si mobilita in soccorso di un uomo di 80 anni. L’anziano che, a dispetto dell’età, è ancora molto attivo, si trova ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Medicina II dell’Ospedale di Busto Arsizio guidato dr Paolo Ghiringhelli. (nella foto da sx. dr. Biagini, dr. Guglielmelli – Tenente Medico, dr. Ghiringhelli)

Ha un livello troppo basso di emoglobina nel sangue e ha bisogno di trasfusioni. Il problema è che il suo sangue è di un gruppo sanguigno raro, lo , e per di più con un fenotipo difficilissimo da trovare.

Il direttore del reparto, medico militare, cercando la soluzione efficace in tempi stretti, si è rivolto anche al comando della caserma Ugo Mara di Solbiate Olona che ha raccolto l’appello.

Al centro trasfusionale diretto dal dottor Ivo Beverina si sono presentati già alcuni commilitoni. Ma, al momento, la ricerca non ha portato al risultato sperato.

La ricerca va avanti. La banca del sangue ha inviato una sacca di sangue congelato che lascia ancora tempo prezioso in una ricerca che si è ormai estesa territorialmente e comprende le banche dati dei donatori di sangue.