All’ospedale di Busto corsa contro il tempo per curare l’anemia di un anziano con un tipo di sangue molto raro
L'ottantenne è ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Medicina. Vasta ricerca di un donatore compatibile. Coinvolti anche i militari della Ugo Mara
L’ospedale di Busto Arsizio si mobilita in soccorso di un uomo di 80 anni. L’anziano che, a dispetto dell’età, è ancora molto attivo, si trova ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Medicina II dell’Ospedale di Busto Arsizio guidato dr Paolo Ghiringhelli. (nella foto da sx. dr. Biagini, dr. Guglielmelli – Tenente Medico, dr. Ghiringhelli)
Ha un livello troppo basso di emoglobina nel sangue e ha bisogno di trasfusioni. Il problema è che il suo sangue è di un gruppo sanguigno raro, lo , e per di più con un fenotipo difficilissimo da trovare.
Il direttore del reparto, medico militare, cercando la soluzione efficace in tempi stretti, si è rivolto anche al comando della caserma Ugo Mara di Solbiate Olona che ha raccolto l’appello.
Al centro trasfusionale diretto dal dottor Ivo Beverina si sono presentati già alcuni commilitoni. Ma, al momento, la ricerca non ha portato al risultato sperato.
La ricerca va avanti. La banca del sangue ha inviato una sacca di sangue congelato che lascia ancora tempo prezioso in una ricerca che si è ormai estesa territorialmente e comprende le banche dati dei donatori di sangue.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.