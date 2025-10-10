Andrea Ravo Mattoni porta il Narciso di Caravaggio a Comerio
L’opera è collocata in un punto di grande passaggio proprio per essere vista e vissuta da tutta la comunità
Un volto classico che prende forma tra le sfumature dello spray, sotto gli occhi curiosi di residenti, studenti e passanti. È quasi finito a Comerio il nuovo murale firmato da Andrea Ravo Mattoni, celebre per la sua capacità di riportare capolavori della pittura antica sui muri delle città. L’opera, ispirata al Narciso di Caravaggio, sta nascendo su una parete in pieno centro, in via Piave, strada di grande passaggio.
Un’opera per tutta la comunità
Il progetto è promosso dal Comune di Comerio e coinvolge attivamente tutte le scuole del paese e del circondario: «È un progetto sull’arte nel quale abbiamo coinvolto tutte le nostre scuole», spiega il sindaco Michele Ballarini.
Le classi di asilo, elementari e medie hanno visitato il cantiere artistico accompagnate dai loro insegnanti. Ravo ha mostrato le tecniche di lavoro ai ragazzi: «L’opera è collocata in un punto di grande passaggio proprio per essere vista e vissuta da tutta la comunità», spiega il sindaco.
L’arte classica incontra lo spray
Il murale di Comerio segue il percorso artistico che ha reso famoso Andrea Ravo Mattoni: quello del recupero del classicismo nel contemporaneo. L’artista, originario di Varese e ormai conosciuto anche all’estero, riproduce grandi capolavori dell’arte antica con tecniche da street art, fondendo passato e presente.
Negli ultimi mesi ha completato un’opera ispirata a La Venere di Botticelli a Chiasso e un’altra nel cuore di Milano, nel quadrilatero della moda.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.