Andrea Ravo Mattoni porta il Narciso di Caravaggio a Comerio

Un volto classico che prende forma tra le sfumature dello spray, sotto gli occhi curiosi di residenti, studenti e passanti. È quasi finito a Comerio il nuovo murale firmato da Andrea Ravo Mattoni, celebre per la sua capacità di riportare capolavori della pittura antica sui muri delle città. L’opera, ispirata al Narciso di Caravaggio, sta nascendo su una parete in pieno centro, in via Piave, strada di grande passaggio.

Un’opera per tutta la comunità

Il progetto è promosso dal Comune di Comerio e coinvolge attivamente tutte le scuole del paese e del circondario: «È un progetto sull’arte nel quale abbiamo coinvolto tutte le nostre scuole», spiega il sindaco Michele Ballarini.

Le classi di asilo, elementari e medie hanno visitato il cantiere artistico accompagnate dai loro insegnanti. Ravo ha mostrato le tecniche di lavoro ai ragazzi: «L’opera è collocata in un punto di grande passaggio proprio per essere vista e vissuta da tutta la comunità», spiega il sindaco.

L’arte classica incontra lo spray

Il murale di Comerio segue il percorso artistico che ha reso famoso Andrea Ravo Mattoni: quello del recupero del classicismo nel contemporaneo. L’artista, originario di Varese e ormai conosciuto anche all’estero, riproduce grandi capolavori dell’arte antica con tecniche da street art, fondendo passato e presente.

Negli ultimi mesi ha completato un’opera ispirata a La Venere di Botticelli a Chiasso e un’altra nel cuore di Milano, nel quadrilatero della moda.