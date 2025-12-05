Da Caravaggio all’intelligenza artificiale, un incontro con Andrea Ravo Mattoni

Andrea Ravo Mattoni, o semplicemente Ravo, lo abbiamo conosciuto oramai diverso tempo fa. Street artist oggi tra i più noti della scena contemporanea ha iniziato il suo percorso artistico tra i muri della sua provincia.

Diventato popolare per quel Caravaggio realizzato con la bomboletta spray tra i pilastri della rotonda di Viale Belforte, era il 2016, oggi ha dipinto muri in tutta Europa. Giovedì 11 dicembre sarà a Materia Spazio Libero per un incontro aperto al pubblico dove, intervistato dal giornalista Tommaso Guidotti, racconterà il suo percorso. Dai primi murales fino al progetto di realizzare un “museo a cielo aperto” e non solo.

In questo decennio Ravo ha realizzato numerosi murales in tutta Italia e all’estero. Tra le sue opere più importanti si annoverano: il “San Sebastiano” di Tanzio da Varallo nel Museo a Cielo Aperto di Camo (CN), il “Fanciullo con il canestro di frutta” di Caravaggio ad Angera (VA), e il “Bacio di Hayez” a Comabbio (VA). La sua arte ha invaso anche luoghi significativi come il Policlinico Gemelli di Roma e la città di Gaeta, dove ha riprodotto il “Cristo sulla via del Calvario” di Scipione Pulzone. Il suo ultimo lavoro è a Comerio dove ha realizzato Il narciso di Caravaggio (VA). Ma non ci sarà solo questo.

La serata sarà l’occasione anche per parlare del ruolo dell’intelligenza artificiale e degli strumenti digitali nella progettazione delle sue opere, mostrando come la tecnologia possa diventare alleata dell’arte nel riscrivere il passato e proiettarlo nel futuro. Proprio su questo tema, nel 2024 ha portato al Castello di Masnago di Varese la mostra “Img2g – Pittura, copia e intelligenza artificiale”.

La serata si concluderà con uno spazio dedicato alle domande del pubblico.