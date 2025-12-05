Varese News

Tempo Libero

Eventi a Materia

Castronno

Da Caravaggio all’intelligenza artificiale, un incontro con Andrea Ravo Mattoni

Lo street artist a Materia Spazio Libero per un incontro dove racconterà il suo percorso, dalle opere sui muri fino all’uso della tecnologia

Andrea Ravo Mattoni, il Caravaggio realizzato in Sicilia
Incontri

11 Dicembre 2025

Andrea Ravo Mattoni, o semplicemente Ravo, lo abbiamo conosciuto oramai diverso tempo fa. Street artist oggi tra i più noti della scena contemporanea ha iniziato il suo percorso artistico tra i muri della sua provincia.

Diventato popolare per quel Caravaggio realizzato con la bomboletta spray tra i pilastri della rotonda di Viale Belforte, era il 2016, oggi ha dipinto muri in tutta Europa. Giovedì 11 dicembre sarà a Materia Spazio Libero per un incontro aperto al pubblico dove, intervistato dal giornalista Tommaso Guidotti, racconterà il suo percorso. Dai primi murales fino al progetto di realizzare un “museo a cielo aperto” e non solo.

In questo decennio Ravo ha realizzato numerosi murales in tutta Italia e all’estero. Tra le sue opere più importanti si annoverano: il “San Sebastiano” di Tanzio da Varallo nel Museo a Cielo Aperto di Camo (CN), il “Fanciullo con il canestro di frutta” di Caravaggio ad Angera (VA), e il “Bacio di Hayez” a Comabbio (VA). La sua arte ha invaso anche luoghi significativi come il Policlinico Gemelli di Roma e la città di Gaeta, dove ha riprodotto il “Cristo sulla via del Calvario” di Scipione Pulzone. Il suo ultimo lavoro è a Comerio dove ha realizzato Il narciso di Caravaggio (VA). Ma non ci sarà solo questo.

La serata sarà l’occasione anche per parlare del ruolo dell’intelligenza artificiale e degli strumenti digitali nella progettazione delle sue opere, mostrando come la tecnologia possa diventare alleata dell’arte nel riscrivere il passato e proiettarlo nel futuro. Proprio su questo tema, nel 2024 ha portato al Castello di Masnago di Varese la mostra “Img2g – Pittura, copia e intelligenza artificiale”.

La serata si concluderà con uno spazio dedicato alle domande del pubblico.

L’incontro con Andrea Ravo Mattoni è per giovedì 11 dicembre alle 21 a Materia Spazio Libero (Via Confalonieri, 5 a Castronno). Riserva il tuo ingresso libero.

5 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Leggi anche

Galleria fotografica

Il nuovo murale di Andrea Ravo Mattoni a Comerio
Il nuovo murale di Andrea Ravo Mattoni a Comerio
Il nuovo murale di Andrea Ravo Mattoni a Comerio
Il nuovo murale di Andrea Ravo Mattoni a Comerio

Galleria fotografica

Ravo dipinge in via Rainoldi a Varese
Ravo dipinge in via Rainoldi a Varese
Ravo dipinge in via Rainoldi a Varese
Ravo dipinge in via Rainoldi a Varese

Galleria fotografica

Un’opera di Andrea Ravo Mattoni ai Miogni di Varese
Un’opera di Andrea Ravo Mattoni ai Miogni di Varese
Un’opera di Andrea Ravo Mattoni ai Miogni di Varese
Un’opera di Andrea Ravo Mattoni ai Miogni di Varese

Galleria fotografica

Nuova opera a Gavirate dello street artist ravo
Nuova opera a Gavirate dello street artist ravo
Nuova opera a Gavirate dello street artist ravo
Nuova opera a Gavirate dello street artist ravo

Galleria fotografica

Al Castello di Masnago la mostra di Andrea Ravo Mattoni
Al Castello di Masnago la mostra di Andrea Ravo Mattoni
Al Castello di Masnago la mostra di Andrea Ravo Mattoni
Al Castello di Masnago la mostra di Andrea Ravo Mattoni

Galleria fotografica

Andrea Ravo Mattoni in mostra al Castello di Masnago
Andrea Ravo Mattoni in mostra al Castello di Masnago
Andrea Ravo Mattoni in mostra al Castello di Masnago
Andrea Ravo Mattoni in mostra al Castello di Masnago

Galleria fotografica

L'inaugurazione del murale di Ravo a Somma Lombardo
L'inaugurazione del murale di Ravo a Somma Lombardo
L'inaugurazione del murale di Ravo a Somma Lombardo
L'inaugurazione del murale di Ravo a Somma Lombardo

Galleria fotografica

L'Annunciazione di Ravo a Somma Lombardo prende forma
L'Annunciazione di Ravo a Somma Lombardo prende forma
L'Annunciazione di Ravo a Somma Lombardo prende forma
L'Annunciazione di Ravo a Somma Lombardo prende forma

Galleria fotografica

Andrea Ravo Mattoni, il murales alla Scuola Montessori di Varese
Andrea Ravo Mattoni, il murales alla Scuola Montessori di Varese
Andrea Ravo Mattoni, il murales alla Scuola Montessori di Varese
Andrea Ravo Mattoni, il murales alla Scuola Montessori di Varese

Galleria fotografica

Un'opera di Ravo a Lavena Ponte Tresa
Un'opera di Ravo a Lavena Ponte Tresa
Un'opera di Ravo a Lavena Ponte Tresa
Un'opera di Ravo a Lavena Ponte Tresa

Galleria fotografica

Generica 2020
Generica 2020
Generica 2020
Generica 2020

Galleria fotografica

Davide e Golia di Andrea Ravo Mattoni
Davide e Golia di Andrea Ravo Mattoni
Davide e Golia di Andrea Ravo Mattoni
Davide e Golia di Andrea Ravo Mattoni

Galleria fotografica

La pinacoteca di Ravo ad Angera
La pinacoteca di Ravo ad Angera
La pinacoteca di Ravo ad Angera
La pinacoteca di Ravo ad Angera

Video

Il nuovo murale di Andrea Ravo Mattoni a Comerio

Comerio investe nella bellezza pubblica con il Narciso di Caravaggio dipinto da Ravo
Un’opera di Andrea “Ravo” Mattoni al carcere dei Miogni

Un’opera di Andrea “Ravo” Mattoni al carcere dei Miogni
La seconda opera di Andrea “Ravo” Mattoni a Gavirate

La seconda opera di Andrea “Ravo” Mattoni a Gavirate

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.