Un nuovo murale di Andrea Ravo Mattoni a Comerio
L’intervento voluto dall'amministrazione comunale prevede il coinvolgimento di tutte le scuole che nei prossimi giorni visiteranno il cantiere
Andrea Ravo Mattoni è al lavoro su un nuovo murale a Comerio. L’artista varesino, celebre per le sue riproduzioni di opere classiche su grandi superfici urbane, ha iniziato una nuova opera e sta già attirando la curiosità di residenti e passanti. Andrea Ravo Mattoni realizzerà l’opera Il Narciso di Caravaggio.
Un capolavoro classico nel cuore del paese
Il murale prende forma su una parete nel centro del paese, non lontano dal Municipio ed è parte di un progetto che coinvolge anche le scuole. Come spiega il sindaco Michele Ballarini: «Andrea Ravo Mattoni è all’opera per realizzare un murale per conto del comune, verrà realizzata un’opera ispirata al narciso di Caravaggio. È un progetto sull’arte nel quale abbiamo coinvolto tutte le nostre scuole».
E continua: «Nei prossimi giorni le varie classi (asilo, elementari e medie), a turno, saranno accompagnate “in cantiere” dai propri insegnanti per conoscere e vedere l’artista all’opera, che spiegherà loro le tecniche di lavoro. L’opera, su suggerimento dell’artista, è realizzata in un punto di grande passaggio, per renderla visibile il più possibile».
Il lavoro di Andrea Ravo Mattoni
Come da cifra stilistica di Ravo, l’opera si ispira a un dipinto del passato, reinterpretato con la tecnica dello spray e inserito in un contesto urbano. L’artista, ormai noto a livello internazionale, ha scelto Comerio per una nuova tappa del suo progetto di “recupero del classicismo nel contemporaneo”. Recentemente ha realizzato un nuovo murale a Chiasso, una nuova opera ispirata a La Venere di Botticelli e a Milano nel quadrilatero della moda.
Il murale di Comerio sarà completato nei prossimi giorni, ora è possibile scorgerne solo pochissimi dettagli, con le figure che iniziano ad emergere dai primi strati di colore.
