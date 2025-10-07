Barchette di carta nel foyer del teatro di Saronno per inaugurare la mostra di Franco Fioriti
Ottimo successo per l'inaugurazione della nuova mostra accompagnata da un reading curato da Chiara Angaroni e Simone Giarratana che si è concluso con un messaggio di pace
Art Foyer ha inaugurato domenica la nuova stagione 2025/2026 con la mostra “Fragmenta Aeterna” di Franco Fioriti, dove il tema centrale è il motivo delle barchette di carta, simbolo della fragilità umana ma anche baluardo di speranza.
Numeroso il pubblico intervenuto all’iniziativa, promossa dall’associazione Helianto e da Artigianarte. Ad introdurre la mostra un intenso reading curato da Chiara Angaroni e Simone Giarratana che si è concluso con un messaggio di pace.
A fine reading infatti gli attori hanno costruito una barchetta di carta con i colori della bandiera della pace e la scritta “Save Gaza”.
A seguire un ricco buffet offerto da Galli al Teatro.
La mostra è visitabile sino al 23 novembre negli orari di apertura della biglietteria e in occasione degli spettacoli.
Torna l’arte nel foyer del Teatro di Saronno con la mostra “Fragmenta Aeterna” di Franco Fioriti
