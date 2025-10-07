Barchette di carta nel foyer del teatro di Saronno per inaugurare la mostra di Franco Fioriti

Art Foyer ha inaugurato domenica la nuova stagione 2025/2026 con la mostra “Fragmenta Aeterna” di Franco Fioriti, dove il tema centrale è il motivo delle barchette di carta, simbolo della fragilità umana ma anche baluardo di speranza.

Numeroso il pubblico intervenuto all’iniziativa, promossa dall’associazione Helianto e da Artigianarte. Ad introdurre la mostra un intenso reading curato da Chiara Angaroni e Simone Giarratana che si è concluso con un messaggio di pace.

A fine reading infatti gli attori hanno costruito una barchetta di carta con i colori della bandiera della pace e la scritta “Save Gaza”.

A seguire un ricco buffet offerto da Galli al Teatro.

La mostra è visitabile sino al 23 novembre negli orari di apertura della biglietteria e in occasione degli spettacoli.