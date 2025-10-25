Botte alla sala giochi di Castiglione, intervengono forze dell’ordine e 118
L'allarme verso la metà pomeriggio di sabato 25 ottobre, sulla Varesina nella periferia della cittadina
Violenta lite davanti a una sala giochi a Castiglione: a dividere i contendenti e calmare gli animi sono dovuti intervenire gli agenti, poi il 118 ha soccorso due dei partecipanti, rimasti feriti (la foto è d’archivio).
L’allarme è scattato verso metà pomeriggio, dopo le 15.30, con telefonate che hanno segnalato al 112 e direttamente alla Polizia Locale il parapiglia davanti alla sala giochi sulla Varesina, nella periferia Sud della cittadina. Sono arrivate le unità della Locale e anche i carabinieri in supporto.
C’è voluto un attimo per fermare le botte, nel mezzo di un grosso gruppo (non è ancora chiaro se il contatto fisico abbia coinvolto due persone o se ci sia stata una vera rissa tra due gruppi). Le due ambulanze intervenute – dall’Sos Malnate e dalla Croce Rossa di Varese – hanno poi soccorso due protagonisti “ammaccati” dallo scontro fisico, un 47enne e un 51enne.
Uno dei due è finito in ospedale in “codice giallo”, avendo cioè riportato ferite significative (tra cui la frattura di una gamba). L’altro è stato medicato sul posto.
