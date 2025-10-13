Brusimpiano, “Armonia di Voci” riempie la Chiesa e i cuori

Una domenica pomeriggio all’insegna della musica corale, della bellezza e del riconoscimento a chi lavora con passione per la cultura. Si è svolta con grande successo domenica 12 ottobre la seconda edizione di “Armonia di Voci”, rassegna organizzata dall’Associazione Culturale Piambello in collaborazione con il Coro Piambello, diretto dal maestro Renato Orsenigo.

Cori e applausi nella chiesa di Santa Maria Nascente

Nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Nascente di Brusimpiano, oltre 150 persone hanno partecipato a una giornata intensa di musica e condivisione. Sul palco – o meglio, tra le navate – si sono esibiti il Coro Piambello di Brusimpiano, il Coro Amici della Montagna di Origgio e il Coro Alpino Lombardo di Senago.

A fare da filo conduttore della serata è stata la voce narrante di Marco Viale, che ha guidato il pubblico con competenza e sensibilità, accompagnando l’ascolto tra atmosfere evocative e racconti di montagna, tradizione e coralità.

Riconoscimenti a chi fa vivere la musica

Durante l’evento sono state consegnate alcune targhe di riconoscimento a persone che si sono distinte nel tempo per il loro contributo alla diffusione e al sostegno della musica corale. I premi, consegnati dal presidente dell’associazione Norberto Anelli, sono andati a: Daniela Gugole, Raffaele Ceriani, Silvestro Nocco, Enrico Iori.

Le targhe erano accompagnate da un’illustrazione firmata da Anna Marabelli, artista e consigliera dell’associazione, che con il suo tocco ha reso ancora più speciale il momento del riconoscimento.

Un progetto corale nel vero senso del termine

“Armonia di Voci” si conferma un appuntamento sentito e partecipato, capace di valorizzare il canto corale come espressione di comunità, cultura e bellezza condivisa. Un progetto che nasce dal territorio e che, grazie all’impegno dell’Associazione Culturale Piambello, continua a crescere di edizione in edizione, coinvolgendo realtà diverse unite da una sola, grande passione: la musica.