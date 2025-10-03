Varese News

Gallarate/Malpensa

Cartelloni e barchette di carta: anche Somma Lombardo in piazza per la Palestina

Nel giorno dello sciopero generale cooperative, studenti e cittadini hanno animato il presidio in centro città

Somma Lombardo Sciopero generale

Cartelloni, pietre colorate e barchette di carta: anche Somma Lombardo, come altri comuni del Varesotto, ha fatto sentire la propria vicinanza al popolo palestinese e alla missione della Global Sumud Flotilla.

Nel giorno dello sciopero generale, all’iniziativa «nata da basso» in Piazza Vittorio Veneto hanno preso parte Progetto98 Cooperativa Sociale, Anffas Ticino, CFP Ticino Malpensa, Emergency e Ombre Rosse, insieme a studenti, operatori sociali e cittadini. In un clima sereno, il sit-in ha voluto «dare forma a simboli di resistenza, memoria e speranza».

Somma Lombardo Sciopero generale palestina

Il messaggio arrivato dalla piazza è stato quello di riaffermare i diritti umani e il rifiuto della violenza, sottolineando l’importanza di azioni umanitarie e non violente come quelle portate avanti dalla Global Sumud Flotilla, abbordata dalla marina israeliana la sera del primo ottobre.

Per le realtà promotrici, il presidio rappresenta un «esempio concreto del ruolo attivo che il terzo settore può e deve avere nella costruzione di un mondo più giusto. Le associazioni promotrici hanno dichiarato che «continueranno a mobilitarsi, con spirito inclusivo e pacifico, per affermare i valori della dignità umana, della giustizia e della solidarietà tra i popoli».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 03 Ottobre 2025
