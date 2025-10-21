Case e ospedali di comunità: la sanità non è solo ospedale. Ne parliamo a La Materia del Giorno
Mercoledì 22 ottobre alle ore 16.00 avremo ospite la dr.ssa Francesca Maria Luisa Piperno direttrice del Distretto di Busto Arsizio Castellanza dell’Asst Valle Olona
Come funzionano le case di comunità? Quali servizi si trovano e quali medici ci sono? Cosa fanno gli infermieri di famiglia?
Il nuovo modello sanitario sta investendo molto sulla medicina territoriale: non più solo ospedali e medici di famiglia, ma un sistema integrato e diffuso per rispondere in modo più diretto alla domanda di cura dei cittadini.
Case di comunità ma anche ospedali di comunità per colmare una lacuna riferita alla lungodegenza: pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia ma non sono ancora in grado di rientrare al domicilio. Strutture intermedie con un’intensità di cura più bassa di quella ospedaliera, a prevalente gestione infermieristica.
Sono tante le novità che il DM 77 ha introdotte: alcune sono più evidenti, altre meno conosciute. A La Materia del Giorno avremo ospite la dr.ssa Francesca Maria Luisa Piperno direttrice del Distretto di Busto Arsizio/Castellanza dell’Asst Valle Olona per capire meglio il nuovo sistema sanitario regionale. Appuntamento mercoledì 22 ottobre alle ore 16.00.
