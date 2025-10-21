Case e ospedali di comunità: la sanità non è solo ospedale. Ne parliamo a La Materia del Giorno

Come funzionano le case di comunità? Quali servizi si trovano e quali medici ci sono? Cosa fanno gli infermieri di famiglia?

Il nuovo modello sanitario sta investendo molto sulla medicina territoriale: non più solo ospedali e medici di famiglia, ma un sistema integrato e diffuso per rispondere in modo più diretto alla domanda di cura dei cittadini.

Case di comunità ma anche ospedali di comunità per colmare una lacuna riferita alla lungodegenza: pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia ma non sono ancora in grado di rientrare al domicilio. Strutture intermedie con un’intensità di cura più bassa di quella ospedaliera, a prevalente gestione infermieristica.

Sono tante le novità che il DM 77 ha introdotte: alcune sono più evidenti, altre meno conosciute. A La Materia del Giorno avremo ospite la dr.ssa Francesca Maria Luisa Piperno direttrice del Distretto di Busto Arsizio/Castellanza dell’Asst Valle Olona per capire meglio il nuovo sistema sanitario regionale. Appuntamento mercoledì 22 ottobre alle ore 16.00.