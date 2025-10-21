Varese News

Salute

Case e ospedali di comunità: la sanità non è solo ospedale. Ne parliamo a La Materia del Giorno

Mercoledì 22 ottobre alle ore 16.00 avremo ospite la dr.ssa Francesca Maria Luisa Piperno direttrice del Distretto di Busto Arsizio Castellanza dell’Asst Valle Olona

casa di comunità busto arsizio

Come funzionano le case di comunità? Quali servizi si trovano e quali medici ci sono? Cosa fanno gli infermieri di famiglia?
Il nuovo modello sanitario sta investendo molto sulla medicina territoriale: non più solo ospedali e medici di famiglia, ma un sistema integrato e diffuso per rispondere in modo più diretto alla domanda di cura dei cittadini.

Case di comunità ma anche ospedali di comunità per colmare una lacuna riferita alla lungodegenza: pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia ma non sono ancora in grado di rientrare al domicilio. Strutture intermedie con un’intensità di cura più bassa di quella ospedaliera, a prevalente gestione infermieristica.

Sono tante le novità che il DM 77 ha introdotte: alcune sono più evidenti, altre meno conosciute. A La Materia del Giorno avremo ospite la dr.ssa Francesca Maria Luisa Piperno direttrice del Distretto di Busto Arsizio/Castellanza dell’Asst Valle Olona per capire meglio il nuovo sistema sanitario regionale. Appuntamento mercoledì 22 ottobre alle ore 16.00.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.