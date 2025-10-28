Varese News

Castiglione Olona ricorda i Caduti: le celebrazioni del 4 Novembre

si parte alle 9 con la deposizione della corona d’alloro alla lapide commemorativa dei Caduti in Piazza Canziani a Gornate Superiore

Quest’anno, in occasione del 107° Anniversario della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, le Celebrazioni del IV NOVEMBRE a Castiglione Olona si svolgeranno domenica 2 novembre 2025 con il seguente programma: ore 09.00 deposizione corona d’alloro alla lapide commemorativa dei Caduti in Piazza Canziani a Gornate Superiore; ore 09.30 raduno dei partecipanti e delle Associazioni davanti al Monumento dei Caduti di tutte le Guerre di Via Castiglioni con la partecipazione di una delegazione degli alunni dell’I.C. Cardinal Branda Castiglioni; a seguire visita al Sacrario dei Caduti all’interno del cimitero; ore 10.30 Santa Messa in Chiesa parrocchiale con particolare ricordo per i Caduti di tutte le Guerre.

Accompagnerà il corteo e le celebrazioni il Corpo Filarmonico “Santa Cecilia” di Castiglione Olona.

Pubblicato il 28 Ottobre 2025
