Centrodestra unito a Laveno Mombello verso le amministrative 2026
Un gruppo di lavoro apre alla cittadinanza per costruire una lista condivisa e un programma concreto e partecipato
Il centrodestra di Laveno Mombello Cerro ha avviato ufficialmente il percorso verso le elezioni comunali del 2026 con la nascita di un gruppo di lavoro unitario. L’obiettivo è costruire una lista condivisa che superi le divisioni del passato e presenti agli elettori un progetto politico coeso e credibile.
Il gruppo ha già individuato il candidato sindaco: una figura radicata sul territorio, stimata per il proprio impegno sociale e ritenuta capace di guidare non solo una campagna elettorale, ma soprattutto un futuro governo locale.
La stesura del programma, ora in corso, punta su due parole chiave: concretezza e partecipazione. Tra i temi centrali emergono sicurezza, bisogni sociali e valorizzazione delle risorse locali.
L’iniziativa è aperta a cittadini, giovani, associazioni, realtà economiche e partiti che vogliano contribuire con idee ed energie.
Chi desidera partecipare può contattare i promotori all’indirizzo lavenomombello2026@gmail.com . “Voltiamo pagina – si legge nell’appello – e costruiamo insieme il domani del nostro territorio”.
