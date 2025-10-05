Varese News

Politica

Centrodestra unito a Laveno Mombello verso le amministrative 2026

Un gruppo di lavoro apre alla cittadinanza per costruire una lista condivisa e un programma concreto e partecipato

Laveno Mombello tour 2022 luoghi

Il centrodestra di Laveno Mombello Cerro ha avviato ufficialmente il percorso verso le elezioni comunali del 2026 con la nascita di un gruppo di lavoro unitario. L’obiettivo è costruire una lista condivisa che superi le divisioni del passato e presenti agli elettori un progetto politico coeso e credibile.
Il gruppo ha già individuato il candidato sindaco: una figura radicata sul territorio, stimata per il proprio impegno sociale e ritenuta capace di guidare non solo una campagna elettorale, ma soprattutto un futuro governo locale.
La stesura del programma, ora in corso, punta su due parole chiave: concretezza e partecipazione. Tra i temi centrali emergono sicurezza, bisogni sociali e valorizzazione delle risorse locali.
L’iniziativa è aperta a cittadini, giovani, associazioni, realtà economiche e partiti che vogliano contribuire con idee ed energie.
Chi desidera partecipare può contattare i promotori all’indirizzo lavenomombello2026@gmail.com . “Voltiamo pagina – si legge nell’appello – e costruiamo insieme il domani del nostro territorio”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.