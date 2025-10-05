Centrodestra unito a Laveno Mombello verso le amministrative 2026

Il centrodestra di Laveno Mombello Cerro ha avviato ufficialmente il percorso verso le elezioni comunali del 2026 con la nascita di un gruppo di lavoro unitario. L’obiettivo è costruire una lista condivisa che superi le divisioni del passato e presenti agli elettori un progetto politico coeso e credibile.

Il gruppo ha già individuato il candidato sindaco: una figura radicata sul territorio, stimata per il proprio impegno sociale e ritenuta capace di guidare non solo una campagna elettorale, ma soprattutto un futuro governo locale.

La stesura del programma, ora in corso, punta su due parole chiave: concretezza e partecipazione. Tra i temi centrali emergono sicurezza, bisogni sociali e valorizzazione delle risorse locali.

L’iniziativa è aperta a cittadini, giovani, associazioni, realtà economiche e partiti che vogliano contribuire con idee ed energie.

Chi desidera partecipare può contattare i promotori all’indirizzo lavenomombello2026@gmail.com . “Voltiamo pagina – si legge nell’appello – e costruiamo insieme il domani del nostro territorio”.