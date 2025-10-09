Chiude per lavori di ammodernamento l’ufficio postale di Arcisare
Dal 23 ottobre chiuderanno gli sportelli di piazza De Gasperi. La riapertura è prevista entro la prima settimana di dicembre
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Arcisate dal 23 ottobre sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.
La sede, infatti, rientra in “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.
In particolare, i lavori presso l’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.
Alla riapertura, prevista salvo ulteriori informazioni, entro la prima settimana di dicembre, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile e entro il 2026 anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto.
Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi per i cittadini di Arcisate all’ufficio postale di Induno Olona – via Porro 32 – aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, con ATM fruibile H24.
