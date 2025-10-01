Varese News

Saronno/Tradate

Chiuso nella notte tra il 3 e il 4 ottobre il tratto della A9 tra Saronno e l’allacciamento con la Milano-Varese

La disposizione legata a lavori di manutenzione delle piante

autostrada saronno carreggiate viaggio

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese verso Lainate. 

Si precisa che la stazione di Saronno sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Saronno, percorrere la SP233 in direzione di Milano, proseguire lungo la SS527 verso Varese ed entrare sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Castellanza;

per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Lainate: Castellanza o Legnano, sulla A8 Milano-Varese;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Chiasso: Turate, sulla stessa A9 Lainate-Como-Chiasso;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Varese: Castellanza o Legnano, sulla A8 Milano-Varese

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.