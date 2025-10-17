Varese News

Chiusure notturne in autostrada: i lavori su A8, A26 e Diramazione Gallarate-Gattico

Tutte le chiusure tra lunedì 20 e giovedì 23: chiusure a tratte tra Sesto Calende, Gallarate e Castellanza per interventi stradali

Autostrade per l’Italia comunica un intenso programma di chiusure e limitazioni notturne in diverse tratte autostradali del Nord Italia, principalmente tra lunedì 20 e giovedì 23 ottobre, per consentire lavori di manutenzione, pavimentazione e installazione di barriere. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alle deviazioni consigliate.

Chiusure Notturne: Da Lunedì 20 a Martedì 21 Ottobre

La notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre sarà la più complessa, con chiusure coordinate su più fronti:

D08 Diramazione Gallarate-Gattico (Manutenzione Alberi):

Chiusura Tratto: Dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21, chiuso il tratto Sesto Calende Vergiate – Besnate in direzione A8 Milano-Varese. Alternativa: Uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, proseguire su SS33 del Sempione e rientrare in A8 a Gallarate.

Chiusura Entrata: Lo svincolo di Sesto Calende Vergiate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni (verso A8 e verso A26). Alternative: Verso A8/Milano o A8/Varese: entrare a Gallarate (A8) o Solbiate Arno (A8). Verso A26: entrare a Castelletto Ticino (D08).

Chiusura Area di Servizio: Area di servizio “Verbano ovest” chiusa dalle 21:00 alle 5:00.

A8 Milano-Varese (Lavori Vari):

Chiusura Uscita Gallarate: Dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21, chiuso lo svincolo di Gallarate in uscita per chi proviene da Milano (manutenzione impianti idraulici). Nota: A causa della contestuale chiusura Castellanza-Busto Arsizio, uscire a Castellanza e seguire la viabilità ordinaria.

Chiusura Tratto: Dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21, chiuso il tratto Castellanza – Busto Arsizio in direzione Varese (lavori di pavimentazione). Alternativa: Uscita obbligatoria a Castellanza, percorrere SP527 e SS33 del Sempione e rientrare in A8 a Busto Arsizio.

Chiusura Entrata Castellanza: Chiusa in entrambe le direzioni (Varese e Milano) dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 (lavori barriere antirumore). Alternative: Verso Varese: Busto Arsizio. Verso Milano: Legnano.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (Manutenzione Barriere):

Chiusura Immissione D08: Dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21, chiuso il ramo che dalla A26 (provenienza Genova) immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione A8 Milano-Varese. Alternativa: Uscire a Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla D08 a Castelletto Ticino.

Chiusura Uscita Castelletto Ticino (D08): Dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21, chiusa l’uscita per chi proviene da A8 Milano-Varese. Alternativa: Uscire a Sesto Calende Vergiate o proseguire sulla D08, immettersi in A26 verso Gravellona Toce e uscire ad Arona.

Chiusure Notturne: Da Martedì 21 a Mercoledì 22 Ottobre

A8 Milano-Varese (Manutenzione Impianti Idraulici): Dalle 22:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22, chiusa in entrata lo svincolo di Gallarate verso Milano. Alternativa: Entrare in A8 allo svincolo di Castellanza.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (Manutenzione Barriere): Dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22, chiuso il ramo che dalla A26 (provenienza Genova) immette sulla D08 in direzione A8 Milano-Varese. Alternativa: Uscire a Borgomanero e rientrare sulla D08 a Castelletto Ticino.

Chiusure Notturne: Da Mercoledì 22 a Giovedì 23 Ottobre

D08 Diramazione Gallarate-Gattico (Manutenzione Barriere): Dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23, chiusa l’uscita di Castelletto Ticino per chi proviene da A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Alternativa: Uscire ad Arona (A26) o a Sesto Calende Vergiate (D08).

Pubblicato il 17 Ottobre 2025
