“Clima che cambia, natura che resiste”: ultima passeggiata gratuita del 2025 nel PLIS Valle della Bevera

La passeggiata sarà guidata dalla Dott.ssa Donatella Reggiori, geologa, esperta guida ambientale AIGAE e guida ufficiale del Parco Campo dei Fiori, che accompagnerà i partecipanti attraverso le sfide e la resilienza della natura in un clima in evoluzione

Si chiude sabato 11 ottobre la serie di escursioni gratuite, finanziate dai Comuni del Parco Valle della Bevera, dedicate alla scoperta di uno dei territori più ricchi e affascinanti del Varesotto: il PLIS (Parco Locale d’Interesse Sovracomunale) Valle della Bevera.

L’ottava e ultima iniziativa, intitolata “Clima che cambia, natura che resiste”, è l’occasione finale per cittadini, famiglie e appassionati di natura di esplorare questo vero e proprio scrigno di biodiversità, noto per i suoi sentieri, la sua storia, la flora e la geologia.

Dettagli del Percorso e Guida Ambientale

L’escursione, sebbene gratuita e aperta a tutti, è consigliata ai più esperti per via delle sue caratteristiche tecniche. Il percorso si snoderà per circa 6,5 km con un dislivello di 200 metri, portando i partecipanti da Malnate fino alla foce del torrente Bevera. Si tratta di un cammino impegnativo con tratti ripidi.

La passeggiata sarà guidata dalla Dott.ssa Donatella Reggiori, geologa, esperta guida ambientale AIGAE e guida ufficiale del Parco Campo dei Fiori, che accompagnerà i partecipanti attraverso le sfide e la resilienza della natura in un clima in evoluzione.

Logistica e Prenotazioni

Data: Sabato 11 ottobre.

Sabato 11 ottobre. Ritrovo: Parcheggio della ex Stazione di Malnate (ferrovia Valmorea), Via Gorizia, 3, 21046 Malnate (VA).

Parcheggio della ex Stazione di Malnate (ferrovia Valmorea), Via Gorizia, 3, 21046 Malnate (VA). Orario: Partenza dell’escursione prevista per le ore 9:15, con rientro stimato per le 13:30.

L’attività è gratuita ma è gradita la prenotazione tramite il seguente link: https://insubriparksturismo.eu/esper…/0gwbfVzmiIzVmVPqjMS4.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la guida: