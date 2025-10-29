Codice rosso per un uomo di 54 anni ferito a Casciago sul posto di lavoro
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese e i tecnici dell’ATS Insubria, oltre ai soccorsi sanitari allertati dalla Soreu dei Laghi
Intervento di soccorso urgente mercoledì mattina a Casciago, dove intorno alle 6.25, in via Alla Fontana un uomo di 54 anni è rimasto ferito. Fonti sanitarie riportano il ferimento successivo ad una caduta al suolo all’interno di un impianto lavorativo. Non è tuttavia da escludersi che il fato sia legato ad un malore avvertito dal lavoratore, da poco arrivato nell’azienda in cui lavora.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese e i tecnici dell’ATS Insubria, oltre ai soccorsi sanitari allertati dalla Soreu dei Laghi. Le prime cure sono state prestate dall’ambulanza della Croce Rossa di Varese seguita dall’automedica.
L’uomo è arrivato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso di Varese prima delle 7.30.
Carabinieri e tecnici di Ats hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
