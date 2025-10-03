“Come prepararsi a un cammino”: torna a Materia il laboratorio sui cammini promosso da Varese Corsi
Da lunedì 20 ottobre, dalle 19:00 alle 20:30 cinque incontri serali per imparare a camminare in modo consapevole. Aperte le iscrizioni
Imparare a camminare davvero, con consapevolezza, tecnica e preparazione. È questo l’obiettivo del corso “Come prepararsi a un cammino: consigli e pratica”, organizzato da Varese Corsi in collaborazione con Materia, il nuovo Spazio Libero di VareseNews.
Il corso prenderà il via lunedì 20 ottobre e si svolgerà in cinque incontri, dalle 19:00 alle 20:30. A condurre saranno Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, e Neven Adzaip, esperto tour operator. I due docenti accompagneranno i partecipanti in un percorso pensato per chi desidera mettersi in cammino, che sia per un’esperienza personale, spirituale o semplicemente per scoprire un nuovo modo di viaggiare.
Durante le lezioni si affronteranno aspetti pratici e teorici: come scegliere zaino e scarpe, allenarsi in vista di un lungo percorso e affrontare le difficoltà fisiche e mentali che possono emergere durante il viaggio. Non mancheranno momenti di confronto e uno spazio per la condivisione di esperienze.
Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.