“Come prepararsi a un cammino”: torna a Materia il laboratorio sui cammini promosso da Varese Corsi

Imparare a camminare davvero, con consapevolezza, tecnica e preparazione. È questo l’obiettivo del corso “Come prepararsi a un cammino: consigli e pratica”, organizzato da Varese Corsi in collaborazione con Materia, il nuovo Spazio Libero di VareseNews.

Il corso prenderà il via lunedì 20 ottobre e si svolgerà in cinque incontri, dalle 19:00 alle 20:30. A condurre saranno Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, e Neven Adzaip, esperto tour operator. I due docenti accompagneranno i partecipanti in un percorso pensato per chi desidera mettersi in cammino, che sia per un’esperienza personale, spirituale o semplicemente per scoprire un nuovo modo di viaggiare.

Durante le lezioni si affronteranno aspetti pratici e teorici: come scegliere zaino e scarpe, allenarsi in vista di un lungo percorso e affrontare le difficoltà fisiche e mentali che possono emergere durante il viaggio. Non mancheranno momenti di confronto e uno spazio per la condivisione di esperienze.

Per iscriversi cliccare qui



Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno.