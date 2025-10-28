Un importante intervento di valorizzazione del patrimonio storico è stato portato a termine a Comerio, dove l’amministrazione comunale ha completato il primo lotto del restauro dell’ala est del Centro Civico. Si tratta dell’unica parte dell’ex opificio ancora inutilizzata, oggi restituita alla cittadinanza dopo un accurato lavoro di restauro conservativo. (foto e video di Thomas Massara)

Galleria fotografica Comerio ridà nuova vita all’ex filanda ed ex Caffé Hag 4 di 11

«Questo edificio ha un valore storico e simbolico per Comerio», ha spiegato il sindaco Michele Ballarini, presentando i lavori conclusi. «Un tempo qui si producevano bachi da seta, poi è stata sede della storica fabbrica del caffè Hag (LEGGI QUI LA STORIA), e infine è stata donata gratuitamente al Comune negli anni Settanta. Oggi ospita servizi fondamentali come le scuole, gli uffici comunali, l’asilo, gli ambulatori e le sedi associative. Era giunto il momento di completarne il recupero».

Il progetto è stato reso possibile grazie a un bando di rigenerazione urbana di Regione Lombardia, che ha finanziato il recupero della facciata storica — riportata al suo aspetto originale — e la copertura del tetto, ora dotata di pannelli solari per migliorare l’efficienza energetica dell’intero complesso.

L’architetta Angela Baila, che ha curato l’intervento insieme allo studio Castiglioni, ha sottolineato l’importanza storico-artistica della struttura: «Parliamo di un edificio nato tra fine ‘700 e inizio ‘800 come villa di delizie e poi trasformato in opificio. La facciata restaurata era completamente illeggibile: grazie a un’attenta indagine e all’abilità delle maestranze siamo riusciti a far riemergere le decorazioni originarie, come finte murature, archetti e motivi floreali. Abbiamo lasciato anche una porzione a vista con i colori originali per documentarne l’evoluzione».

L’intervento non è ancora concluso. Il Comune ha già partecipato a un secondo bando regionale da 1 milione di euro per completare il recupero degli spazi interni. Il progetto prevede al piano superiore una nuova sala consiliare, mostre e spazi polifunzionali, mentre al piano intermedio nasceranno nuove sedi per le associazioni del paese, in particolare la Filarmonica di Comerio, che potrà finalmente avere una sala prove adeguata.

Il sindaco ha anche ricordato la volontà di collaborare con altre realtà storiche del territorio come la Somsart, che potrebbe trovare spazio all’interno della struttura rinnovata.