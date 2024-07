Quasi terminati i lavori di restauro all’ex caffè Hag, nuovo polo civico di Comerio

Sono quasi giunti al termine i lavori di restauro e rigenerazione urbana presso il polo civico del Municipio di Comerio. I lavori sono stati finanziati in parte da Regione Lombardia, grazie ad un bando e in parte da fondi comunali. Il progetto prevede il recupero di un luogo simbolico del paese, infatti lo stabile è un fabbricato con un valore archeologico industriale e fu sede della produzione del noto caffè decaffeinato Hag.

L’ immobile accoglierà il nuovo polo civico del Comune, con finalità di tipo sociale. Oltre ad interventi di tipo strutturale sono stati realizzati anche lavori di restauro, atti a recuperare la memoria storica dell’edificio.

L’affidamento dell’appalto è di Swit srl, azienda leader nel settore delle costruzioni, pubbliche e private. Nello specifico l’intervento di restauro è stato affidato e realizzato da Studio Maesani Milena, una realtà varesina il cui team di professionisti specializzati opera trasversalmente nel restauro e nell’alta decorazione da oltre vent’anni.

La squadra sta portando a termine proprio in questi giorni di fine luglio il restauro delle facciate, la scelta operativa è stata di tipo conservativo e con la supervisione della Soprintendenza ai beni culturali, tramite il funzionario Roberto Nessi.

Lo smontaggio dei ponteggi è previsto per il mese di agosto per poi concludersi a settembre, mese in cui sarà finalmente possibile ammirare il sapore storico dell’edificio e godere a pieno della sua autentica bellezza.

Ma cosa si è scoperto in questi mesi di restauro? «Attraverso un processo di analisi, ricerca e recupero dell’apparato decorativo preesistente si è cercato di recuperare anche quelle porzioni di facciata e decorazioni nascoste dai successivi scialbi, al fine di ridare luce e voce a questo edificio storico per ripristinarne il forte valore antico – spiegano dallo Studio Maesani -. Degno di nota il ritrovamento di un lacerto di pittura originale di un bellissimo colore rosato caldo (FOTO SOPRA), al quale si è data voce, lo si trova nella parte in basso a destra della facciata principale, dove si denota la presenza di un arco a finto bugnato che adorna il portone».

«Mentre sul lato corto prospiciente alla strada, nella parte alta del timpano dove era presente una copertura con una perlinatura in legno, abbiamo ritrovato gli apici di due archi, a suo tempo coperti dal legno, facenti parte della decorazione che adornava in origine la facciata – proseguono dallo Studio -. Il decoro che verrà manifestato è l’ultimo che è stato elaborato, due splendidi archi di bugnati rosa che completano l’ordine decorativo della facciata, molto interessante e coerente nella lettura dell’insieme di tutta la decorazione».