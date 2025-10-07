Comunità Energetica Rinnovabile: Biandronno partecipa al progetto con Ternate capofila

Biandronno è entrata a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) promossa dal Comune di Ternate, un progetto che unisce cittadini, aziende e comuni con l’obiettivo di scambiare energia rinnovabile prodotta sul posto.

La comunità energetica consente a tutti i partecipanti di beneficiare di numerosi vantaggi economici, ambientali e sociali. I soci della CER possono accedere a un contributo per l’installazione di impianti fotovoltaici con un finanziamento a fondo perduto fino al 40%. Inoltre, attraverso il progetto, è possibile ridurre i costi in bolletta grazie a tariffe incentivanti, promuovere energia rinnovabile autoprodotta a livello locale e partecipare a obiettivi sociali che contribuiscono a una riduzione della tariffa premio.

Per tutti coloro che desiderano saperne di più su come funziona questa opportunità, il Comune di Ternate organizza una assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini interessati. L’appuntamento è venerdì 17 ottobre alle 20:30 presso il Centro Sociale di Ternate, in via Donizetti 15.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire il funzionamento della CER, come partecipare e quali vantaggi porterà alla comunità di Biandronno e Ternate. Si parlerà di energia condivisa, sostenibilità e dei benefici diretti per i cittadini e il territorio.

Per maggiori dettagli visita il sito www.cerinrete.it/le-nostre-cer/cer-ternate o scrivi a info.ternate@cerinrete.it.