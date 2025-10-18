Con “Ruote nella storia” cinquanta auto d’epoca sfilano da Villa Recalcati al Maga

La scena si apre sul selciato di Villa Recalcati, dove le carrozzerie si riflettono nelle finestre del Settecento e l’odore di benzina si mescola al profumo degli alberi. È qui che la quarta edizione di “Ruote nella Storia” – organizzato da Aci Varese – mette in moto la sua giornata varesina: raduno dalle 8.30 alle 9.30 di domenica 19 ottobre 2025 e partenza verso un percorso che unisce tecnica, paesaggio e memoria, fino all’arrivo alle 17.30 al Maga di Gallarate.

L’itinerario sale dall’altipiano di Brunello, Caidate e Sumirago per raggiungere Besnate, Cardano e Cascina Costa di Samarate. A Verghera, dove ottant’anni fa nacque MV Meccanica Verghera, la colonna si ferma al Museo Agusta, tempio gemello di motocicletta ed elicottero che racconta un pezzo di economia e sport italiani. La visita guidata introduce il passaggio tra la meccanica di precisione e il verde della Tenuta Tovaglieri a Golasecca, tra filari e vini biologici e autoctoni.

Poi la strada si fa fiume: lungo l’Alzaia del Ticino la carovana punta verso la tradizione secolare del riso. Dopo un saluto alla Badia di Dulzago, il viaggio approda alla Riseria Fortina a Cavagliano di Bellinzago, dove visite guidate e prove sensoriali mettono al centro il chicco e la sua cultura. Il finale torna all’arte contemporanea con un aperitivo nel moderno presidio culturale del MA*GA.

In passerella sfilano le «auto che hanno segnato varie epoche». La reginetta anteguerra è l’Aston Martin International del 1929; il dopoguerra porta con sé MG Tc, Topolino, Giardinetta Belvedere, la britannica Jaguar XK150 e la tedesca Porsche 356, insieme a rarità come Austin Cambridge e Aston Martin DB6. Quest’anno si festeggiano i 70 anni della Fiat 600 e i 60 della Lancia Fulvia Coupé, accanto alla sua “nipotina” da rally, la Lancia Delta Integrale. A colpire gli occhi anche Ferrari Dino GT4, Ferrari 456 e una lunga scia di youngtimer amate dai più giovani: da Golf GTI a 205 Rallye, da Fiat Barchetta a Porsche 911.

L’Automobile Club Varese guida l’organizzazione con il patrocinio della Provincia di Varese, del Comune di Gallarate e del Comune di Samarate. «Cinquanta equipaggi per un evento che valorizza le storiche e fa dialogare generazioni e luoghi del territorio», è il senso sottolineato dal presidente Giuseppe Redaelli, tra musei del motore, percorsi d’arte e momenti di convivialità condivisa.

Orari e logistica: raduno 8.30–9.30 a Villa Recalcati (Casbeno), arrivo alle 17.30 al Maga di Gallarate. La tradizione di “Ruote nella Storia”, nata in provincia quattro anni fa, continua così a fare il pieno di partecipazione e a cucire insieme luoghi simbolo e motorismo storico.

RUOTE NELLA STORIA 2025 – PERCORSO SU GOOGLE