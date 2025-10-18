Varese News

Con “Ruote nella storia” cinquanta auto d’epoca sfilano da Villa Recalcati al Maga

Dalle anteguerra alle youngtimer, la parata dell’Automobile Club Varese: un itinerario tra Samarate e il Museo Agusta, l’Alzaia del Ticino e la strada del riso con 50 vetture di ogni epoca

La scena si apre sul selciato di Villa Recalcati, dove le carrozzerie si riflettono nelle finestre del Settecento e l’odore di benzina si mescola al profumo degli alberi. È qui che la quarta edizione di “Ruote nella Storia” – organizzato da Aci Varese – mette in moto la sua giornata varesina: raduno dalle 8.30 alle 9.30 di domenica 19 ottobre 2025 e partenza verso un percorso che unisce tecnica, paesaggio e memoria, fino all’arrivo alle 17.30 al Maga di Gallarate.

L’itinerario sale dall’altipiano di Brunello, Caidate e Sumirago per raggiungere Besnate, Cardano e Cascina Costa di Samarate. A Verghera, dove ottant’anni fa nacque MV Meccanica Verghera, la colonna si ferma al Museo Agusta, tempio gemello di motocicletta ed elicottero che racconta un pezzo di economia e sport italiani. La visita guidata introduce il passaggio tra la meccanica di precisione e il verde della Tenuta Tovaglieri a Golasecca, tra filari e vini biologici e autoctoni.

Poi la strada si fa fiume: lungo l’Alzaia del Ticino la carovana punta verso la tradizione secolare del riso. Dopo un saluto alla Badia di Dulzago, il viaggio approda alla Riseria Fortina a Cavagliano di Bellinzago, dove visite guidate e prove sensoriali mettono al centro il chicco e la sua cultura. Il finale torna all’arte contemporanea con un aperitivo nel moderno presidio culturale del MA*GA.

In passerella sfilano le «auto che hanno segnato varie epoche». La reginetta anteguerra è l’Aston Martin International del 1929; il dopoguerra porta con sé MG Tc, Topolino, Giardinetta Belvedere, la britannica Jaguar XK150 e la tedesca Porsche 356, insieme a rarità come Austin Cambridge e Aston Martin DB6. Quest’anno si festeggiano i 70 anni della Fiat 600 e i 60 della Lancia Fulvia Coupé, accanto alla sua “nipotina” da rally, la Lancia Delta Integrale. A colpire gli occhi anche Ferrari Dino GT4, Ferrari 456 e una lunga scia di youngtimer amate dai più giovani: da Golf GTI a 205 Rallye, da Fiat Barchetta a Porsche 911.

L’Automobile Club Varese guida l’organizzazione con il patrocinio della Provincia di Varese, del Comune di Gallarate e del Comune di Samarate. «Cinquanta equipaggi per un evento che valorizza le storiche e fa dialogare generazioni e luoghi del territorio», è il senso sottolineato dal presidente Giuseppe Redaelli, tra musei del motore, percorsi d’arte e momenti di convivialità condivisa.

Orari e logistica: raduno 8.30–9.30 a Villa Recalcati (Casbeno), arrivo alle 17.30 al Maga di Gallarate. La tradizione di “Ruote nella Storia”, nata in provincia quattro anni fa, continua così a fare il pieno di partecipazione e a cucire insieme luoghi simbolo e motorismo storico.

RUOTE NELLA STORIA 2025 – PERCORSO SU GOOGLE

Pubblicato il 18 Ottobre 2025
