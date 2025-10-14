Varese News

Coni Varese, rinnovato l’incarico al Delegato Walter Sinapi

Sinapi sarà affiancato da sette fiduciari espressione di diverse discipline sportive praticate sul territorio

Il Coni di Varese sceglie la continuità: i componenti della Delegazione Coni Varese sono in buona parte confermati a partire dal Delegato Walter Sinapi che proseguirà a rappresentare il Comitato Olimpico presso le istituzioni territoriali. (foto Cecchin)

Accanto a Sinapi ci saranno sette fiduciari, nominati dal delegato con il ruolo di intermediari tra il Comitato stesso e le realtà territoriali, a partire dalle tante associazioni dilettantistiche attivi un po’ in tutte le discipline sportive.

I fiduciari sono Alberto Bonomi (espressione del mondo della pallavolo), Maria Angela Casartelli (tiro con l’arco), Sergio Gianoli (ciclismo), Luigi Manzo (canottaggio), Ennio Marchesin (motociclismo), Bruno Frigeri (atletica leggera) e Fabrizio Ranisi (sport invernali).

Redazione VareseNews
Pubblicato il 14 Ottobre 2025
