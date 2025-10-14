Coni Varese, rinnovato l’incarico al Delegato Walter Sinapi
Sinapi sarà affiancato da sette fiduciari espressione di diverse discipline sportive praticate sul territorio
Il Coni di Varese sceglie la continuità: i componenti della Delegazione Coni Varese sono in buona parte confermati a partire dal Delegato Walter Sinapi che proseguirà a rappresentare il Comitato Olimpico presso le istituzioni territoriali. (foto Cecchin)
Accanto a Sinapi ci saranno sette fiduciari, nominati dal delegato con il ruolo di intermediari tra il Comitato stesso e le realtà territoriali, a partire dalle tante associazioni dilettantistiche attivi un po’ in tutte le discipline sportive.
I fiduciari sono Alberto Bonomi (espressione del mondo della pallavolo), Maria Angela Casartelli (tiro con l’arco), Sergio Gianoli (ciclismo), Luigi Manzo (canottaggio), Ennio Marchesin (motociclismo), Bruno Frigeri (atletica leggera) e Fabrizio Ranisi (sport invernali).
