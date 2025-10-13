Dalla Tari alla tariffa puntuale: a Vedano Olona una serata con Comune e Coinger per capire la novità
L'incontro pubblico è in programma giovedì 16 ottobre alle 21 nella sala consiliare di Villa Aliverti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare
Cosa succederà quando anche Vedano Olona entrerà nel meccanismo della tariffa puntuale? Quando verrà attuato il passaggio? E si pagherà di più o di meno?
Per rispondere a questa e altre domande dei cittadini, giovedì 16 ottobre è stato organizzato un incontro pubblico che si terrà alle 21 nella sala consiliare di Villa Aliverti.
L’incontro è organizzato dal Comune di Vedano Olona in collaborazione con Coinger, il consorzio che gestisce i servizi di igiene urbana in diversi comuni del Varesotto, compreso Vedano Olona. L’obiettivo è quello di informare i cittadini sui dettagli del nuovo sistema, sulle sue modalità di applicazione e sugli effetti che potrà avere sia sul piano ambientale che su quello economico per le famiglie.
La Tarip (Tariffa Rifiuti Puntuale) è un sistema che prevede il pagamento della tariffa in base alla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza. Il principio alla base è “chi inquina paga”: in poche parole più si differenzia, meno si dovrebbe pagare. Si tratta di un cambiamento orientato a premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini e a incentivare la riduzione dei rifiuti non riciclabili.
Durante la serata, i referenti di Coinger illustreranno le motivazioni del passaggio alla Tarip, le novità sul sistema di raccolta e misurazione dei rifiuti, i vantaggi ambientali ed economici del nuovo sistema, le tempistiche di attivazione e cosa devono fare le famiglie.
Il Comune di Vedano Olona invita tutti i residenti a partecipare all’incontro per comprendere appieno le implicazioni di questo passaggio.
