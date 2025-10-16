Domenica al Parco Comerio di Busto Arsizio torna il Mercato Contadino

Domenica 19 ottobre, dalle 9 alle 13, il Parco Comerio di Busto Arsizio ospita una nuova edizione del mercato contadino, iniziativa nata dalla collaborazione tra Slow Food Legnano APS, Slow Food Valle Olona APS e una rete di produttori locali. Gli ingressi al parco sono da via Espinasse, via Magenta e via Silvio Pellico.

Il mercato, che si ripete ogni terza domenica del mese, propone una vasta selezione di prodotti agricoli del territorio, con l’obiettivo di valorizzare la produzione locale e promuovere uno stile di vita più sostenibile. I visitatori potranno acquistare direttamente dai produttori una ricca varietà di alimenti: salumi, pane e dolci, miele, formaggi, vino, olio, birra, riso, carne, farine, verdure e frutta di stagione.

Un mercato che fa rete

Il Mercato Contadino di Busto Arsizio si inserisce in un circuito di mercati contadini già attivi nel territorio dell’Alto Milanese: Cantalupo, San Vittore Olona, Villa Cortese, Legnano, Ossona e Nerviano. L’iniziativa rappresenta un’opportunità di incontro diretto tra produttori che scelgono di non aderire alla grande distribuzione e consumatori desiderosi di conoscere la provenienza del cibo e le persone che lo producono.

Informazioni utili

Tutti i mercati sono segnalati sulla pagina Facebook “Mercati Contadini Alto Milanese”, dove è possibile consultare aggiornamenti e date.