Due incontri sul controllo di vicinato a Busto Arsizio

Continua a Busto Arsizio il progetto di “Controllo del vicinato”, iniziativa di sicurezza partecipata, grazie alla quale i cittadini interagiscono fra loro e sono a stretto contatto con le Forze dell’Ordine per vigilare sulla sicurezza, vivere più tranquilli nei quartieri e garantire serenità a chi svolge attività commerciali.

Per approfondire il tema l’assessorato alla Sicurezza, guidato da Matteo Sabba, e la Polizia locale hanno organizzato due incontri, il primo riservato ai cittadini (previsto per il 15 ottobre alle 21.00 nella sala parrocchiale di Sant’Edoardo in viale Alfieri 14), il secondo ai commercianti (si terrà il 21 ottobre alle 21.00 nella sala Tramogge dei Molini Marzoli).

Per quanto riguarda l’incontro del 21, dedicato al controllo del vicinato commerciale, che rappresenta una novità per la città, porteranno il loro contributo l’assessore e il vice commissario Alessandro Morelli, oltre a Ferdinando Raffero e Alfonso Castellone, presidente e vice presidente dell’ACDV (Associazione Controllo del Vicinato).

Tra i temi che saranno trattati la valutazione delle vulnerabilità, le linee guida per la sicurezza, la collaborazione reciproca tra i commercianti, il supporto alle Forze di Polizia per il contrasto dei reati e la prevenzione del crimine.