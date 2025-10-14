Due incontri sul controllo di vicinato a Busto Arsizio
Proposti dall'assessorato alla Sicurezza e dalla Polizia locale, sono orientati uno ai cittadini e l'altro specificamente ai commercianti
Continua a Busto Arsizio il progetto di “Controllo del vicinato”, iniziativa di sicurezza partecipata, grazie alla quale i cittadini interagiscono fra loro e sono a stretto contatto con le Forze dell’Ordine per vigilare sulla sicurezza, vivere più tranquilli nei quartieri e garantire serenità a chi svolge attività commerciali.
Per approfondire il tema l’assessorato alla Sicurezza, guidato da Matteo Sabba, e la Polizia locale hanno organizzato due incontri, il primo riservato ai cittadini (previsto per il 15 ottobre alle 21.00 nella sala parrocchiale di Sant’Edoardo in viale Alfieri 14), il secondo ai commercianti (si terrà il 21 ottobre alle 21.00 nella sala Tramogge dei Molini Marzoli).
Per quanto riguarda l’incontro del 21, dedicato al controllo del vicinato commerciale, che rappresenta una novità per la città, porteranno il loro contributo l’assessore e il vice commissario Alessandro Morelli, oltre a Ferdinando Raffero e Alfonso Castellone, presidente e vice presidente dell’ACDV (Associazione Controllo del Vicinato).
Tra i temi che saranno trattati la valutazione delle vulnerabilità, le linee guida per la sicurezza, la collaborazione reciproca tra i commercianti, il supporto alle Forze di Polizia per il contrasto dei reati e la prevenzione del crimine.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.