È tornato alla Casa del Padre don Fabio Fantoni, sacerdote varesino amato da due comunità

La comunità cristiana di Varese e quella di Sesto San Giovanni si stringono nel dolore per la scomparsa di don Fabio Fantoni, tornato oggi alla Casa del Padre.

Nato a Varese nel 1963, don Fabio era stato ordinato sacerdote nel 1991. Dopo diversi incarichi pastorali, nel 2015 era rientrato nella sua città come vicario della parrocchia di Sant’Antonio di Padova alla Brunella e della Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate, dove aveva saputo farsi apprezzare per la sua disponibilità, la vicinanza alle famiglie e l’attenzione ai più giovani.

Dal 2019 guidava la parrocchia del Santissimo Redentore e San Francesco a Sesto San Giovanni, dove aveva continuato il suo servizio con la stessa passione e semplicità evangelica che lo avevano sempre contraddistinto.

La Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate di Varese ha espresso in una nota “gratitudine al Signore per la vocazione di don Fabio e per la sua dedizione alla Chiesa ambrosiana”, invitando i fedeli a unirsi nella preghiera e nell’affidamento alla misericordia del Signore.

La data delle esequie sarà comunicata nei prossimi giorni.