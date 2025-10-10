Elisoccorso a Besozzo per un incidente sulla statale fra un’auto e una moto
Scontro in via Trieste nella mattinata di martedì: una donna di 51 anni e un uomo di 54 soccorsi in codice giallo. Traffico rallentato e rilievi dei carabinieri in corso
Incidente venerdì mattina intorno alle 8.40 in via Trieste a Besozzo, sulla statale, dove un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 51 anni e un uomo di 54.
Le condizioni dei feriti hanno richiesto un intervento immediato dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze, un mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso decollato da Como. Entrambi i feriti sono stati assistiti sul luogo dell’incidente in codice giallo, indicativo di condizioni serie ma non critiche.
La Soreu dei Laghi ha coordinato l’intervento, mentre i carabinieri di Varese si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e regolare la viabilità, fortemente rallentata in entrambe le direzioni durante le operazioni di soccorso.
Secondo le prime informazioni, lo scontro sarebbe avvenuto lungo un tratto particolarmente trafficato della via, in prossimità di un incrocio. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso e la messa in sicurezza dell’area.
I feriti, stabilizzati dal personale sanitario, sono stati successivamente trasferiti in ospedale per accertamenti. Le indagini proseguiranno per chiarire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.
