EmpowerHer, dare voce e forza alle donne nella società
L’associazione fondata da Alessandra Baldissera punta a sostenere donne che attraversano momenti difficili. Solidarietà, podcast e incontri formativi: "Nessuna deve sentirsi sola, e il cambiamento riguarda tutti, anche gli uomini"
Fondata a inizio 2025 da Alessandra Baldissera, imprenditrice con una forte sensibilità sociale, l’associazione vuole dare strumenti, ascolto e opportunità di crescita a chi si sente bloccata e intrappolata in una fase della propria vita in cui non vede alternative.
ASCOLTA QUI IL PODCAST:
Nella nuova puntata di Soci All Time, format di Radio Materia realizzato con Csv Insubria, a raccontarsi è l’associazione Empower Her che si propone di supportare chi fatica ad affrontare un momento di vita complicato.
La solidarietà passa anche da un campo da padel
Il primo passo è stato concreto: due tornei di padel benefici organizzati in favore di Amico Fragile, realtà varesina che sostiene le donne vittime di violenza.
«Chi partecipava sapeva che stava facendo qualcosa per altre donne. E molte si sono iscritte proprio per questo, anche se non avevano mai preso parte a un torneo, racconta Baldissera. Dalla solidarietà all’ascolto l’associazione ha lanciato da poco Empower Podcast, una serie di interviste a donne (e uomini) che hanno attraversato periodi bui e stanno ritrovando il proprio equilibrio.
Il riscontro è stato immediato: molti hanno scritto all’associazione riconoscendosi in quelle parole, qualcuno ha interrotto l’episodio per la forte emotività. «Se anche una sola persona si sente meno sola, abbiamo già fatto un passo», aggiunge Baldissera.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.