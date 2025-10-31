EmpowerHer, dare voce e forza alle donne nella società

Fondata a inizio 2025 da Alessandra Baldissera, imprenditrice con una forte sensibilità sociale, l’associazione vuole dare strumenti, ascolto e opportunità di crescita a chi si sente bloccata e intrappolata in una fase della propria vita in cui non vede alternative.

Nella nuova puntata di Soci All Time, format di Radio Materia realizzato con Csv Insubria, a raccontarsi è l’associazione Empower Her che si propone di supportare chi fatica ad affrontare un momento di vita complicato.

La solidarietà passa anche da un campo da padel

Il primo passo è stato concreto: due tornei di padel benefici organizzati in favore di Amico Fragile, realtà varesina che sostiene le donne vittime di violenza.

«Chi partecipava sapeva che stava facendo qualcosa per altre donne. E molte si sono iscritte proprio per questo, anche se non avevano mai preso parte a un torneo, racconta Baldissera. Dalla solidarietà all’ascolto l’associazione ha lanciato da poco Empower Podcast, una serie di interviste a donne (e uomini) che hanno attraversato periodi bui e stanno ritrovando il proprio equilibrio.

Il riscontro è stato immediato: molti hanno scritto all’associazione riconoscendosi in quelle parole, qualcuno ha interrotto l’episodio per la forte emotività. «Se anche una sola persona si sente meno sola, abbiamo già fatto un passo», aggiunge Baldissera.