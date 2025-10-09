Fagnano Olona festeggia i 100 anni della signora Erminia

Varese News

Un traguardo speciale e carico di emozione è stato celebrato a Fagnano Olona: la signora Erminia ha compiuto 100 anni. Circondata dall’affetto dei suoi cari e della comunità, ha ricevuto la visita del sindaco Marco Baroffio, che le ha portato gli auguri a nome di tutta la cittadinanza.

«Un secolo di vita, di esperienze e di affetti: oggi festeggiamo con grande emozione i 100 anni della signora Erminia» ha detto il primo cittadino. «A nome di tutta la cittadinanza, le porgo i più sinceri auguri e un grazie di cuore per l’esempio di vita che rappresenta per tutti noi. Buon compleanno, signora Erminia».

Alla festa hanno partecipato anche il parroco e alcune rappresentanze istituzionali, in un clima di gioia e riconoscenza. Un momento che ha unito la comunità, testimoniando quanto i compleanni centenari non siano solo una ricorrenza privata, ma un vero patrimonio collettivo di memoria e valori.
La signora Erminia, lucida e sorridente, ha accolto con emozione le tante manifestazioni di affetto.

Pubblicato il 09 Ottobre 2025
