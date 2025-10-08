Fare tesoro, ricaricare e ripartire: Varese verso Ligorna

Il Varese ha conosciuto domenica la prima sconfitta stagionale. La Biellese si è imposta 1-0 al “Franco Ossola” (leggi qui) portandosi a casa meritatamente i tre punti e dando ai biancorossi la possibilità di imparare la lezione, farne tesoro e ripartire verso il prossimo impegno.

TRASFERTA A GENOVA

La squadra di mister Andrea Ciceri (domenica 12 ottobre) avrà in programma la difficilissima trasferta di Genova per affrontare il Ligorna. I liguri, che hanno confermato in panchina Matteo Pastorino in queste prime 6 di campionato hanno conquistato 12 punti – uno in meno del Varese – con tre vittorie e tre pareggi e ancora non hanno conosciuto il sapore della sconfitta. Da un ex a un altro: non ci sarà più Luca Miracoli, che ha scelto di scendere in Prima Categoria, ma nell’attacco dei liguri figura Marco Pastore, due anni in biancorosso dal 2021 al 2023. Ligorna che nel pomeriggio di mercoledì ha affrontare il secondo turno di Coppa Italia ospitando la NovaRomentin.

COLLOQUIO CON ANTONIO ROSATI

E nell’allenamento di mercoledì pomeriggio alle Bustecche c’è stato un momento di colloquio in campo tra mister Ciceri, il direttore sportivo Battaglino, Giovanni e Antonio Rosati. Cinque minuti di chiacchierata in campo per fare il punto sul momento biancorosso. Resta remota invece la possibilità di vedere qualche innesto, almeno a breve.

INFERMERIA

Una delle note dolenti di domenica contro la Biellese, come sottolineato anche da mister Ciceri, è stata la mancata energia dovuta alla condizione non ancora ottimale di diversi giocatori. Romero, Palesi e Tentoni – tutti e tre a ritmo ridotto settimana scorsa – sono regolarmente rientrati e stanno recuperando la migliore forma. Ancora a parte invece Donarini e Barzotti, sulla via del recupero ma non ancora pronti, mentre Bertoni sta gestendo i carichi di lavoro per non avere affaticamenti.