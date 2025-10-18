Varese News

Politica

Forza Italia in trasferta dal Pirellone al Sacro Monte di Varese

Visita informale: invitati dal consigliere regionale Giuseppe Licata al sacro Monte c'erano l’assessore regionale Simona Tironi e i consiglieri regionali Giulio Gallera, Ivan Rota, Marisa Cesana e Sergio Gaddi

forza Italia licata

Venerdì sera al Sacro Monte di Varese una folta rappresentanza del Gruppo di Forza Italia in Regione Lombardia. Giunti al Sacro Monte, invitati dal consigliere regionale Giuseppe Licata, l’assessore regionale Simona Tironi e i consiglieri regionali Giulio Gallera, Ivan Rota, Marisa Cesana e Sergio Gaddi. Prima una visita alla cripta del Santuario. Dopo una cena conviviale al ristorante Sacro Monte. Tutto all’insegna dell’informalità.

“Un bel momento fra colleghi per rafforzare il nostro spirito di squadra – fa sapere Licata – in vista delle importanti sfide per la Lombardia che ci attendono. Siamo proprio a metà del mandato in Regione: tanti i progetti già realizzati, ancora di più quelli a cui stiamo lavorando, con raro affiatamento e determinazione. La presenza dei miei colleghi oggi a Varese – continua Licata – vuole essere anche un segno di attenzione e vicinanza ai territori, particolarmente alla provincia di Varese, che ha bisogno di un importante rilancio soprattutto in chiave economica, attraverso la valorizzazione delle proprie potenzialità. A partire dal paesaggio, meraviglioso, come quello che si gode dal Sacro Monte di Varese”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.