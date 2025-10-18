Forza Italia in trasferta dal Pirellone al Sacro Monte di Varese

Venerdì sera al Sacro Monte di Varese una folta rappresentanza del Gruppo di Forza Italia in Regione Lombardia. Giunti al Sacro Monte, invitati dal consigliere regionale Giuseppe Licata, l’assessore regionale Simona Tironi e i consiglieri regionali Giulio Gallera, Ivan Rota, Marisa Cesana e Sergio Gaddi. Prima una visita alla cripta del Santuario. Dopo una cena conviviale al ristorante Sacro Monte. Tutto all’insegna dell’informalità.

“Un bel momento fra colleghi per rafforzare il nostro spirito di squadra – fa sapere Licata – in vista delle importanti sfide per la Lombardia che ci attendono. Siamo proprio a metà del mandato in Regione: tanti i progetti già realizzati, ancora di più quelli a cui stiamo lavorando, con raro affiatamento e determinazione. La presenza dei miei colleghi oggi a Varese – continua Licata – vuole essere anche un segno di attenzione e vicinanza ai territori, particolarmente alla provincia di Varese, che ha bisogno di un importante rilancio soprattutto in chiave economica, attraverso la valorizzazione delle proprie potenzialità. A partire dal paesaggio, meraviglioso, come quello che si gode dal Sacro Monte di Varese”.