Fridays for Future Varese torna in piazza: marcia per il clima e la giustizia sociale

Un confronto aperto con la cittadinanza per parlare di clima e giustizia sociale. È la proposta di Fridays for Future Varese, che sabato 25 ottobre allo Spazio Giovani del Comune di Varese (via Como 21, ex Informagiovani) inaugura il percorso verso la marcia del 14 novembre.

Il dibattito, dal titolo “Giustizia climatica, giustizia sociale”, vedrà la partecipazione di Chiara Gastaldi, ricercatrice e attivista, e di Roberto Pasqualino, esperto di modelli economici e sostenibilità. Entrambi porteranno il loro contributo su come la crisi ambientale non riguardi soltanto la salvaguardia del pianeta, ma condizioni direttamente la possibilità di vivere in una società equa.

L’incontro inizierà alle 18 con la presentazione degli ospiti, seguiranno gli interventi dei relatori e, dalle 18.30 alle 20, un dibattito moderato in cui il pubblico sarà invitato a porre domande e riflessioni. Tra i temi previsti: l’efficacia delle manifestazioni, i costi delle politiche ambientali e i collegamenti tra giustizia climatica e conflitti internazionali.

La marcia del 14 novembre sarà il momento culminante di questo percorso. Con lo slogan «La giustizia climatica è giustizia sociale», Fridays for Future vuole sottolineare come il cambiamento climatico metta a rischio non solo gli ecosistemi, ma anche la coesione sociale, la sicurezza e la dignità delle comunità.