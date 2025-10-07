Futura Volley, scivolone in partenza: Altino passa alla Soevis Arena

L’esordio in campionato si rivela di nuovo complicato per la Futura Volley Giovani: se lo scorso anno le Cocche erano cadute 3-0 a Cremona, questa volta scivolano in casa con il punteggio di 1-3 contro le abruzzesi dell’Altino Volley.

Si tratta della prima sconfitta in partite ufficiali contro le ospiti, al termine di un match che pure era iniziato bene: le bustocche hanno infatti vinto il primo set seppure con il minimo distacco, 25-23, dopo un lungo testa a testa. Altino però ha impattato subito la contesa 20-25 con protagonista Siakretava, diventata poi immarcabile nella terza frazione: 13 i punti dell’opposto abruzzese e 26-28.

Con le spalle al muro la Futura si è sciolta: Altino ha preso subito un buon margine di vantaggio ed è arrivata quasi a dilagare (13-22) prima di chiudere con un eloquente 18-25. MVP del match ovviamente Viktoryia Siakretava con 30 punti e un super 57% in attacco mentre la top scorer di casa è Bianca Orlandi con 17 punti.

Futura Volley Giovani-Tenaglia Abruzzo Altino Volley 1-3

(25-23, 20-25, 26-28, 18-25)

Busto A.: H. Sassolini 3, Maiorano 2, Rebora 11, Farina 11, Orlandi 17, Tkachenko 15, Blasi (L), Taborelli 1, Sormani, Alberti 1, Longobardi 4. N.e. Nella, Talarico, Aina (L2). All. Milano.

Altino: Bagnoli 3, Siakretava 30, Monaco 9, Marchesini 9, Ndoye 13, Murmann 9, Tesi (L), Fini (L2), Farelli, V. Sassolini, Passaro, Guzin. N.e. Trampus, Polesello. All. Ingratta.