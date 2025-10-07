Varese News

Futura Volley, scivolone in partenza: Altino passa alla Soevis Arena

Le biancorosse vincono il primo set ma poi si arrendono alle schiacciate di Siakretava (30 punti) e compagne. Esordio da zero punti per la squadra di coach Milano

L’esordio in campionato si rivela di nuovo complicato per la Futura Volley Giovani: se lo scorso anno le Cocche erano cadute 3-0 a Cremona, questa volta scivolano in casa con il punteggio di 1-3 contro le abruzzesi dell’Altino Volley.

Si tratta della prima sconfitta in partite ufficiali contro le ospiti, al termine di un match che pure era iniziato bene: le bustocche hanno infatti vinto il primo set seppure con il minimo distacco, 25-23, dopo un lungo testa a testa. Altino però ha impattato subito la contesa 20-25 con protagonista Siakretava, diventata poi immarcabile nella terza frazione: 13 i punti dell’opposto abruzzese e 26-28.

Con le spalle al muro la Futura si è sciolta: Altino ha preso subito un buon margine di vantaggio ed è arrivata quasi a dilagare (13-22) prima di chiudere con un eloquente 18-25. MVP del match ovviamente Viktoryia Siakretava con 30 punti e un super 57% in attacco mentre la top scorer di casa è Bianca Orlandi con 17 punti.

Futura Volley Giovani-Tenaglia Abruzzo Altino Volley 1-3
(25-23, 20-25, 26-28, 18-25)
Busto A.: H. Sassolini 3, Maiorano 2, Rebora 11, Farina 11, Orlandi 17, Tkachenko 15, Blasi (L), Taborelli 1, Sormani, Alberti 1, Longobardi 4. N.e. Nella, Talarico, Aina (L2). All. Milano.
Altino: Bagnoli 3, Siakretava 30, Monaco 9, Marchesini 9, Ndoye 13, Murmann 9, Tesi (L), Fini (L2), Farelli, V. Sassolini, Passaro, Guzin. N.e. Trampus, Polesello. All. Ingratta.

Pubblicato il 07 Ottobre 2025
