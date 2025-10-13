Varese News

Gioco d’azzardo con macchinette illegali, otto persone denunciate in Canton Ticino

Gli apparecchi erano installati illegalmente in diversi esercizi pubblici, in contrasto con quanto previsto dalla legislazione vigente nella Federazione elvetica

slot machines

La Polizia cantonale comunica che negli scorsi giorni, nell’ambito di una serie di controlli mirati sul territorio ticinese, sono stati individuati e sequestrati otto apparecchi da gioco illegali che prevedevano vincite in denaro. Gli apparecchi erano installati illegalmente in diversi esercizi pubblici, in contrasto con quanto previsto dalla vigente legislazione.

In seguito agli accertamenti, otto persone sono state interrogate e denunciate al Ministero pubblico per infrazione alla legge federale sui giochi in denaro. 

«L’attività rientra in un’azione di contrasto del gioco d’azzardo illecito e di accertamento del rispetto della normativa in materia di giochi con vincite in denaro – spiega una nota della Polizia cantonale – A questo proposito invitiamo la popolazione a segnalare eventuali situazioni sospette». (immagine di repertorio)

Redazione VareseNews
Pubblicato il 13 Ottobre 2025
