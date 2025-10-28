Gli alpini di Varese ricordano i caduti: celebrazione il 3 novembre alla Motta
Come da tradizione, la Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini organizza anche quest’anno una cerimonia in memoria dei Caduti di tutte le guerre. L’appuntamento è fissato per la serata di lunedì 3 novembre, alla vigilia della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.
La commemorazione prenderà il via alle ore 21 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Sant’Antonio Abate alla Motta, alla presenza delle autorità del territorio che si estende dal Lago Maggiore al Ceresio e fino alla provincia di Milano.
Al termine della funzione religiosa, i partecipanti si muoveranno verso Piazza Repubblica, dove saranno resi gli onori ai Caduti presso il monumento realizzato dallo scultore Enrico Butti, figura di spicco dell’arte viggiutese.
Il dovere della memoria, per gli Alpini, non si esaurisce nella celebrazione ma si manifesta nella costante testimonianza dei valori di pace e solidarietà, oggi più che mai necessari di fronte ai conflitti che ancora segnano il mondo.
