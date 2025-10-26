Greco insoddisfatto: “Prova non molto bella, volevamo regalare una gioia ai tifosi”
Il mister tigrotto promuove l’esordio del baby Galantucci: «E' entrato bene in campo". Reggiori: "Abbiamo bisogno di fare punti con chiunque»
GRECO 1: «Tecnicamente abbiamo sbagliato più del solito, potevamo sfruttare meglio gli spazi. Qualche rammarico dal punto di vista tecnico c’è. D’altro canto questa è una squadra che deve entrare in confidenza con un certo tipo di continuità e di voler mantenere un certo tipo di mentalità. Questo è un aspetto su cui lavoriamo quotidianamente. Una cosa positiva è sicuramente che non abbiamo preso gol per la seconda partita di fila. Oggi giocavamo con una squadra con 2 punti in più di noi, che è stata capace di fermare Vicenza e di vincere con l’Arzignano. Mi aspettavo una partita sporca».
GRECO 2: «Galantucci è il terzo ragazzo che facciamo esordire e questo era uno degli obiettivi della società quando mi hanno chiamato. Questo è merito del grande lavoro fatto nel settore giovanile, ho trovato dei ragazzi con grandi potenzialità. Quindi sono stato contento di averlo fatto esordire e gli ho detto di godersi il momento e avere il coraggio. Gli ho fatto i complimenti perché è entrato molto bene e comunque anche in allenamento stava crescendo».
GRECO 3: «A questo gruppo non manca la voglia e non ho dubbi sotto questo punto di vista. Forse manca la mentalità vincente di chi un domani vuole magari fare la Serie B. Noi siamo alle radici del nostro percorso e può succedere che all’inizio qualcosa si spezzi e ci sia bisogno di ricostruire. Bisogna imparare l’abitudine di mantenere l’interruttore acceso anche dopo le vittorie. Oggi la prestazione non è stata bellissima e questo ci dispiace perché ci tenevamo a dare una gioia in casa ai tifosi. Le difficoltà del percorso ci sono però i ragazzi le stanno affrontando nel modo giusto e stanno piantando le basi per il futuro».
REGGIORI 1: «La pressione fa parte del nostro sport e noi dobbiamo avercela sia da ultimi in classifica che in altre posizioni. In questo momento quando scendiamo in campo abbiamo bisogno di fare i punti con chiunque, sicuramente questo è un aspetto importante, che spinge a fare meglio».
REGGIORI 2: «Abbiamo fatto un primo tempo sottotono, poi nel secondo tempo la partita è stata aperta con occasioni sia per loro che per noi. Entrambe le squadre volevano i tre punti e sapevamo che loro sarebbero venuti per cercare di portare a casa qualcosa».
