Il Ballo delle debuttanti Lago Maggiore 2025 si terrà domenica 9 novembre a Stresa

Giunto alla sua 14ª edizione, l’evento riunisce ragazze provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera

ballo debuttanti stresa

Giunto alla sua 14ª edizione, l'evento riunirà ragazze provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera per un'esperienza formativa e culturale di otto giorni, culminando con il Gran Galà del Debutto.

Il percorso include lezioni con esperti, escursioni nel Verbano e momenti di solidarietà, tra cui una sfilata benefica il 5 novembre a Villa Giulia (Verbania).

La serata finale è aperta al pubblico su prenotazione.

Info e prenotazionii www.ballodebuttantilagomaggiore.it .

Pubblicato il 13 Ottobre 2025
