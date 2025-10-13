Il Ballo delle debuttanti Lago Maggiore 2025 si terrà domenica 9 novembre a Stresa
Giunto alla sua 14ª edizione, l’evento riunisce ragazze provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera
Giunto alla sua 14ª edizione, l’evento riunirà ragazze provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera per un’esperienza formativa e culturale di otto giorni, culminando con il Gran Galà del Debutto.
Il percorso include lezioni con esperti, escursioni nel Verbano e momenti di solidarietà, tra cui una sfilata benefica il 5 novembre a Villa Giulia (Verbania).
La serata finale è aperta al pubblico su prenotazione.
Info e prenotazionii www.ballodebuttantilagomaggiore.it .
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.