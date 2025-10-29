Il Partito Democratico contro Clerici: “Un incarico da 450 mila euro in 5 anni. Assurdo in tempi di crisi”

«Incarico da circa 450 mila euro in 5 anni all’ex assessore Stefano Clerici, neo direttore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Bella notizia? Solo per lui!». Comincia così il comunicato del Partito Democratico di Varese Città che commenta la notizia del nuovo incarico a Stefano Clerici, eletto direttore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

«Parliamo di una cifra che, tra stipendio, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato, suona davvero fuori luogo in un momento storico come questo e che stride con le promesse (mancate) del Governo di Lega e Fratelli d’Italia, cui fa eco un governo regionale che offre servizio sempre più carenti».

«Mentre tante famiglie lombarde fanno i conti con bollette salatissime, costi sanitari alle stelle e stipendi fermi al palo, è difficile comprendere come si possa giustificare un compenso così elevato per un incarico pubblico –continua il comunicato del Partito Democratico di Varese Città -. Vogliamo quanto meno chiarezza: vogliamo sapere perché sia stata prevista una retribuzione di questo livello, quali siano gli obiettivi concreti collegati alle premialità e, soprattutto, quale reale beneficio porterà ai cittadini e alle cittadine. E ancora, per trasparenza, vogliamo avere contezza riguardo a chi fossero gli altri candidati che hanno partecipato alla selezione oltre a Clerici e in cosa il loro curriculum fosse carente rispetto a quello dell’ex-assessore silurato nel 2017, proprio dall’allora sindaco Fontana».

«La politica deve dare il buon esempio, non alimentare la percezione di privilegi e di autoreferenzialità, né il senso di frustrazione in coloro che faticano a fare la spesa – conclude il comunicato – . Ma veniamo a noi, e scendiamo in un contesto ancora più locale, quello cittadino: solo pochi giorni fa Clerici inneggiava alla riconquista della città da parte del centrodestra. Ma come potranno i varesini affidarsi a leader che selezionano così le persone da piazzare in ruoli rilevanti, che invece dovrebbe prevedere una competenza tecnica? E gli esponenti del centro destra che siedono oggi all’opposizione a Palazzo Estense sono pronti ad accettare questo metodo di selezione e la figuraccia che ne deriva? Certamente no».