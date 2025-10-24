Imbrattava di notte i treni con lo spray: 43enne di Saronno denunciato dalla polizia di Como

Un 43enne di Saronno già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Como per resistenza a pubblico ufficiale e invasione di terreni ed edifici, in concorso con altre persone al momento non identificate.

L’uomo è stato sorpreso la notte scorsa, intorno all’una e mezza, insieme ad altri due individui, mentre imbrattava con bombolette spray un vagone ferroviario di Trenord fermo nella stazione di Como Camerlata. L’allarme è scattato grazie alle telecamere della società di vigilanza, che hanno segnalato la presenza dei tre soggetti incappucciati e vestiti di nero.

All’arrivo degli agenti, i tre si sono dati alla fuga in direzioni diverse. Il 43enne è stato bloccato poco dopo nei pressi dei binari, mentre tentava di allontanarsi a piedi. Privo di documenti, ha cercato di giustificarsi affermando di essere “partito da Saronno per sconfiggere l’insonnia”.

Durante le ricerche, i poliziotti hanno recuperato le bombolette spray e una chiave d’auto persa dall’uomo nella fuga. L’auto, parcheggiata davanti alla stazione, conteneva i suoi documenti personali, confermandone l’identità.

Condotto in questura, il saronnese è stato denunciato per i reati contestati. La Divisione di Polizia Anticrimine sta ora valutando l’emissione di un provvedimento amministrativo nei suoi confronti. Sono in corso le indagini per identificare i complici.