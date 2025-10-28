Incidente tra auto e moto all’uscita dell’autostrada a Sesto Calende, traffico rallentato
Un incidente tra un’auto e una moto ha causato forti rallentamenti nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, lungo via Sempione a Sesto Calende, all’altezza dello svincolo autostradale.
L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando è stato segnalato lo scontro tra i due mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Gallarate e un’ambulanza con personale sanitario avanzato dell’Agenzia di Areu Varese.
Fortunatamente, il giovane motociclista coinvolto – un ragazzo di 22 anni – non ha riportato ferite gravi. È stato valutato in codice verde e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri di Gallarate per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti.
L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico in uscita dall’autostrada e lungo via Sempione, con lunghe code e rallentamenti. Si raccomanda prudenza a chi transita nella zona.
