Varese News

Varese Laghi

Incidente tra auto e moto all’uscita dell’autostrada a Sesto Calende, traffico rallentato

Fortunatamente, il giovane motociclista coinvolto – un ragazzo di 22 anni – non ha riportato ferite gravi. È stato valutato in codice verde e non è stato necessario il trasporto in ospedale

incidente sesto

Un incidente tra un’auto e una moto ha causato forti rallentamenti nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, lungo via Sempione a Sesto Calende, all’altezza dello svincolo autostradale.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando è stato segnalato lo scontro tra i due mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Gallarate e un’ambulanza con personale sanitario avanzato dell’Agenzia di Areu Varese.

Fortunatamente, il giovane motociclista coinvolto – un ragazzo di 22 anni – non ha riportato ferite gravi. È stato valutato in codice verde e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri di Gallarate per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico in uscita dall’autostrada e lungo via Sempione, con lunghe code e rallentamenti. Si raccomanda prudenza a chi transita nella zona.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.