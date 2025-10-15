Incidente tra auto e moto sulla SP3 a Cantello: ferito un giovane di 26 anni
È stato soccorso in codice giallo il motociclista coinvolto in un incidente con un’auto lungo la provinciale mercoledì mattina intorno alle 6
Un incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 15 ottobre, lungo la strada provinciale 3 a Cantello. Coinvolti un’auto e una moto, con un giovane di 26 anni rimasto ferito.
Secondo le prime informazioni comunicate dalla Soreu dei Laghi, il sinistro è avvenuto intorno alle 6:17 del mattino. Sul posto sono intervenuti in codice giallo i soccorritori di SOS Malnate con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato.
Il motociclista è stato assistito sul posto e trasportato in ospedale in codice giallo. Le operazioni di soccorso hanno comportato rallentamenti alla circolazione sulla SP3, mentre le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.
