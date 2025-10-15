Varese News

Varese Laghi

Incidente tra auto e moto sulla SP3 a Cantello: ferito un giovane di 26 anni

È stato soccorso in codice giallo il motociclista coinvolto in un incidente con un’auto lungo la provinciale mercoledì mattina intorno alle 6

Ambulanza generica 2024

Un incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 15 ottobre, lungo la strada provinciale 3 a Cantello. Coinvolti un’auto e una moto, con un giovane di 26 anni rimasto ferito.

Secondo le prime informazioni comunicate dalla Soreu dei Laghi, il sinistro è avvenuto intorno alle 6:17 del mattino. Sul posto sono intervenuti in codice giallo i soccorritori di SOS Malnate con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato.

Il motociclista è stato assistito sul posto e trasportato in ospedale in codice giallo. Le operazioni di soccorso hanno comportato rallentamenti alla circolazione sulla SP3, mentre le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.