Incidenti stradali all’alba a Sangiano e Busto Arsizio

Due persone ferite e soccorse da ambulanze e vigili del fuoco

Due incidenti stradali si sono verificati nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì, ed entrambi hanno visto il coinvolgimento di una persona e hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Il primo episodio è avvenuto a un quarto alle 7 a Sangiano, in via Cesare Battisti. Una donna di 38 anni ha perso il controllo del veicolo ed è finita contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luino e i Vigili del Fuoco di Varese, insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate. La donna è stata soccorsa in codice verde e trasportata in ospedale per accertamenti.

Pochi minuti dopo a Busto Arsizio, un altro incidente ha visto il coinvolgimento di due auto in viale Montello. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 20 anni. Allertati i Carabinieri di Busto Arsizio e i soccorritori della Croce Rossa cittadina, intervenuti con un’ambulanza in codice verde. Anche in questo caso il giovane è stato portato in ospedale con ferite non gravi.

Entrambi gli episodi sono stati gestiti dalla centrale operativa Soreu Laghi. Le cause degli incidenti sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Pubblicato il 03 Ottobre 2025
