Incidenti stradali all’alba a Sangiano e Busto Arsizio
Due persone ferite e soccorse da ambulanze e vigili del fuoco
Due incidenti stradali si sono verificati nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì, ed entrambi hanno visto il coinvolgimento di una persona e hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.
Il primo episodio è avvenuto a un quarto alle 7 a Sangiano, in via Cesare Battisti. Una donna di 38 anni ha perso il controllo del veicolo ed è finita contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luino e i Vigili del Fuoco di Varese, insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate. La donna è stata soccorsa in codice verde e trasportata in ospedale per accertamenti.
Pochi minuti dopo a Busto Arsizio, un altro incidente ha visto il coinvolgimento di due auto in viale Montello. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 20 anni. Allertati i Carabinieri di Busto Arsizio e i soccorritori della Croce Rossa cittadina, intervenuti con un’ambulanza in codice verde. Anche in questo caso il giovane è stato portato in ospedale con ferite non gravi.
Entrambi gli episodi sono stati gestiti dalla centrale operativa Soreu Laghi. Le cause degli incidenti sono al vaglio delle forze dell’ordine.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.