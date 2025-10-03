Incidenti stradali all’alba a Sangiano e Busto Arsizio

Due incidenti stradali si sono verificati nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì, ed entrambi hanno visto il coinvolgimento di una persona e hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Il primo episodio è avvenuto a un quarto alle 7 a Sangiano, in via Cesare Battisti. Una donna di 38 anni ha perso il controllo del veicolo ed è finita contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luino e i Vigili del Fuoco di Varese, insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate. La donna è stata soccorsa in codice verde e trasportata in ospedale per accertamenti.

Pochi minuti dopo a Busto Arsizio, un altro incidente ha visto il coinvolgimento di due auto in viale Montello. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 20 anni. Allertati i Carabinieri di Busto Arsizio e i soccorritori della Croce Rossa cittadina, intervenuti con un’ambulanza in codice verde. Anche in questo caso il giovane è stato portato in ospedale con ferite non gravi.

Entrambi gli episodi sono stati gestiti dalla centrale operativa Soreu Laghi. Le cause degli incidenti sono al vaglio delle forze dell’ordine.