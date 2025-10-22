Varese News

Induno Olona celebra il suo 75° Anniversario di Autonomia Comunale

Domenica 26 ottobre alla scuola "Ferrarin" una serata di festa, riconoscimenti e battesimo civico

Per onorare questa data fondamentale nella storia locale, il Comune ha organizzato una cerimonia speciale che si terrà Domenica 26 ottobre 2025, con inizio alle ore 21:00. L’evento avrà luogo presso la Scuola Elementare “A. Ferrarin” in Via Maria Croci a Induno Olona.

Una serata dedicata alla comunità

La celebrazione del 75° Anniversario sarà l’occasione per rendere omaggio ai cittadini che si sono distinti e per accogliere i neo-maggiorenni nella vita civica. Il programma della serata prevede infatti la consegna di due importanti riconoscimenti e il tradizionale Battesimo Civico:

Premio “Induno Olona Ringrazia” 2025: Un riconoscimento istituito per onorare coloro che, con il loro impegno e la loro dedizione, hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al benessere della comunità indunese.

Premio “Induno Olona Ringrazia Sport” 2025: Dedicato alle eccellenze sportive del territorio che hanno portato lustro al nome di Induno Olona a livello provinciale, regionale o nazionale.

Battesimo Civico Diciottenni 2025: Il momento solenne in cui i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 18 anni verranno ufficialmente accolti nella comunità adulta, ricevendo simbolicamente la Costituzione italiana e l’onore e l’onere di partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 22 Ottobre 2025
