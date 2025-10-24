Induno Olona, una domenica con l’ANPI tra riflessioni, polenta e diritti
Appuntamento il 2 novembre al Borgo Olonese con la sezione locale dell’ANPI: un pranzo conviviale e la presentazione del libro “Donne senza paura” di Danilo Sacco
È una giornata all’insegna dell’impegno civile e della convivialità è quella in programma per domenica 2 novembre a Induno Olona, dove la sezione ANPI “S. Tarotelli” invita cittadine e cittadini a partecipare all’iniziativa “Una domenica con l’ANPI”, che si svolgerà presso il Borgo Olonese di via Angelo Poretti.
Condivisione e proposte per il futuro
La giornata inizierà alle 12.30 con un momento di confronto per fare il punto sul lavoro svolto dall’inizio dell’anno e raccogliere suggerimenti e idee per il futuro. Un’occasione di partecipazione aperta a tutte e tutti, per costruire insieme i nuovi programmi della sezione.
Pranzo conviviale: polenta, spezzatino e convivialità
Alle 13.00 sarà il momento del pranzo, che si aprirà con un aperitivo e qualche stuzzichino. Il menù prevede polenta con spezzatino, con l’alternativa vegetariana, dolce, vino, acqua e caffè. Il contributo richiesto è di 20 euro. Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a anpi.indunoolona@gmail.com
“Donne senza paura”: il libro di Danilo Sacco per parlare di diritti e parità di genere
Alle 15.00 l’autore Danilo Sacco presenterà il suo libro “Donne senza paura. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere”, che racconta le storie di donne provenienti dai cinque continenti, protagoniste di battaglie per i diritti civili, contro leggi ingiuste e discriminazioni.
Un appuntamento che si inserisce nel percorso verso il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’incontro si concluderà con una tazza di tè condivisa con i presenti.
