Induno Olona, una domenica con l’ANPI tra riflessioni, polenta e diritti

Appuntamento il 2 novembre al Borgo Olonese con la sezione locale dell’ANPI: un pranzo conviviale e la presentazione del libro “Donne senza paura” di Danilo Sacco

Anpi - Associazione nazionale partigiani

È una giornata all’insegna dell’impegno civile e della convivialità è quella in programma per domenica 2 novembre a Induno Olona, dove la sezione ANPI “S. Tarotelli” invita cittadine e cittadini a partecipare all’iniziativa “Una domenica con l’ANPI”, che si svolgerà presso il Borgo Olonese di via Angelo Poretti.

Condivisione e proposte per il futuro

La giornata inizierà alle 12.30 con un momento di confronto per fare il punto sul lavoro svolto dall’inizio dell’anno e raccogliere suggerimenti e idee per il futuro. Un’occasione di partecipazione aperta a tutte e tutti, per costruire insieme i nuovi programmi della sezione.

Pranzo conviviale: polenta, spezzatino e convivialità

Alle 13.00 sarà il momento del pranzo, che si aprirà con un aperitivo e qualche stuzzichino. Il menù prevede polenta con spezzatino, con l’alternativa vegetariana, dolce, vino, acqua e caffè. Il contributo richiesto è di 20 euro. Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a anpi.indunoolona@gmail.com

“Donne senza paura”: il libro di Danilo Sacco per parlare di diritti e parità di genere

Alle 15.00 l’autore Danilo Sacco presenterà il suo libro “Donne senza paura. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere”, che racconta le storie di donne provenienti dai cinque continenti, protagoniste di battaglie per i diritti civili, contro leggi ingiuste e discriminazioni.

Un appuntamento che si inserisce nel percorso verso il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’incontro si concluderà con una tazza di tè condivisa con i presenti.

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
TAG ARTICOLO

