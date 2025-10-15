Inquinamento: da giovedì 16 ottobre saranno revocate le misure di contenimento
In considerazione dei dati sul PM10 registrati di martedì 14 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee nelle province di Milano, Bergamo e Cremona
Dopo due giorni di monitoraggi, Regione Lombardia ha revocato le misure di contenimento degli agenti inquinanti entrate in vigore ieri e che prevedevano, soprattutto il blocco dei mezzi a Diesel pià vecchi, le limitazioni delle temperature negli edifici (meno 1 grado), il divieto di usare i camini e il divieto di spandimento dei liquami zootecnici
In considerazione dei dati sul PM10 registrati ieri, martedì 14 ottobre, a partire da domani, giovedì 16 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee nelle province di Milano, Bergamo e Cremona, per il secondo giorno consecutivo al di sotto della soglia di 50 µg/m³.
Restano invece ancora attive le misure in provincia di Monza, Lodi e Pavia per cui verranno verificati gli sviluppi nei prossimi giorni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.