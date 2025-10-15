Inquinamento: da giovedì 16 ottobre saranno revocate le misure di contenimento

Dopo due giorni di monitoraggi, Regione Lombardia ha revocato le misure di contenimento degli agenti inquinanti entrate in vigore ieri e che prevedevano, soprattutto il blocco dei mezzi a Diesel pià vecchi, le limitazioni delle temperature negli edifici (meno 1 grado), il divieto di usare i camini e il divieto di spandimento dei liquami zootecnici

In considerazione dei dati sul PM10 registrati ieri, martedì 14 ottobre, a partire da domani, giovedì 16 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee nelle province di Milano, Bergamo e Cremona, per il secondo giorno consecutivo al di sotto della soglia di 50 µg/m³.

Restano invece ancora attive le misure in provincia di Monza, Lodi e Pavia per cui verranno verificati gli sviluppi nei prossimi giorni.