“La caserma dei Carabinieri non è accessibile”: il vice sindaco di Gavirate replica alla critica di una cittadina
Una cittadina lamenta che il Comune non adegua l'accesso alla caserma pur avendo i fondi. La replica di Zocchi: "Abbiamo deliberato la sostituzione del montascale. L'Ufficio sta lavorando per affidare i lavori"
Si riaccende il dibattito sull’accessibilità agli edifici pubblici a Gavirate, dopo la segnalazione che riguardava la sala consiliare, una cittadina che ha denunciato le difficoltà incontrate nell’accedere alla stazione dei Carabinieri a causa dell’assenza di impianti dedicati alle persone con disabilità.
«Desidero ringraziare il comandante dei Carabinieri di Gavirate e i suoi sottoposti per la disponibilità mostrata – ha scritto la cittadina in una email inviata alla nostra redazione – ma è uno scandalo che, pur essendo disponibili progetti e fondi, non siano ancora stati avviati né conclusi i lavori per un impianto che agevoli l’accesso. Questo dimostra una scarsa attenzione ai problemi della disabilità. Mi sono chiesta se sia in atto una strategia per limitarci o addirittura spingerci a trasferirci. Se oggi sono riuscita ad assolvere ai miei doveri di cittadina, lo devo solo alla sensibilità del comandante, non certo dell’amministrazione».
L’intervento è stato accompagnato da una considerazione amara: «La disabilità è un diritto scomodo e doloroso. Non auguro a nessuno di vivere questa esperienza, ma forse servirebbe a far capire cosa significhi affrontare ogni giorno tali difficoltà».
La replica del vicesindaco Zocchi
Pronta la replica del vicesindaco Roberto Zocchi: «Nel Consiglio Comunale di settembre abbiamo deliberato l’apertura di un capitolo dedicato alla sostituzione del montascale presso la caserma dei Carabinieri, utilizzando una quota dell’avanzo di amministrazione. Ora la pratica è in gestione all’Ufficio tecnico, che sta predisponendo gli atti necessari per l’affidamento della commessa».
Zocchi ha poi rassicurato la cittadinanza: «Le considerazioni espresse dalla cittadina non ci corrispondono, ma ringraziamo comunque per la segnalazione. Ribadiamo la nostra attenzione e cura verso tutte le situazioni di sofferenza e le specificità dei cittadini».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.