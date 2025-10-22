“La caserma dei Carabinieri non è accessibile”: il vice sindaco di Gavirate replica alla critica di una cittadina

Si riaccende il dibattito sull’accessibilità agli edifici pubblici a Gavirate, dopo la segnalazione che riguardava la sala consiliare, una cittadina che ha denunciato le difficoltà incontrate nell’accedere alla stazione dei Carabinieri a causa dell’assenza di impianti dedicati alle persone con disabilità.

«Desidero ringraziare il comandante dei Carabinieri di Gavirate e i suoi sottoposti per la disponibilità mostrata – ha scritto la cittadina in una email inviata alla nostra redazione – ma è uno scandalo che, pur essendo disponibili progetti e fondi, non siano ancora stati avviati né conclusi i lavori per un impianto che agevoli l’accesso. Questo dimostra una scarsa attenzione ai problemi della disabilità. Mi sono chiesta se sia in atto una strategia per limitarci o addirittura spingerci a trasferirci. Se oggi sono riuscita ad assolvere ai miei doveri di cittadina, lo devo solo alla sensibilità del comandante, non certo dell’amministrazione».

L’intervento è stato accompagnato da una considerazione amara: «La disabilità è un diritto scomodo e doloroso. Non auguro a nessuno di vivere questa esperienza, ma forse servirebbe a far capire cosa significhi affrontare ogni giorno tali difficoltà».

La replica del vicesindaco Zocchi

Pronta la replica del vicesindaco Roberto Zocchi: «Nel Consiglio Comunale di settembre abbiamo deliberato l’apertura di un capitolo dedicato alla sostituzione del montascale presso la caserma dei Carabinieri, utilizzando una quota dell’avanzo di amministrazione. Ora la pratica è in gestione all’Ufficio tecnico, che sta predisponendo gli atti necessari per l’affidamento della commessa».

Zocchi ha poi rassicurato la cittadinanza: «Le considerazioni espresse dalla cittadina non ci corrispondono, ma ringraziamo comunque per la segnalazione. Ribadiamo la nostra attenzione e cura verso tutte le situazioni di sofferenza e le specificità dei cittadini».