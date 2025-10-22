Varese News

Varese Laghi

“La caserma dei Carabinieri non è accessibile”: il vice sindaco di Gavirate replica alla critica di una cittadina

Una cittadina lamenta che il Comune non adegua l'accesso alla caserma pur avendo i fondi. La replica di Zocchi: "Abbiamo deliberato la sostituzione del montascale. L'Ufficio sta lavorando per affidare i lavori"

caserma carabinieri

Si riaccende il dibattito sull’accessibilità agli edifici pubblici a Gavirate, dopo la segnalazione che riguardava la sala consiliare,  una cittadina che ha denunciato le difficoltà incontrate nell’accedere alla stazione dei Carabinieri a causa dell’assenza di impianti dedicati alle persone con disabilità.

«Desidero ringraziare il comandante dei Carabinieri di Gavirate e i suoi sottoposti per la disponibilità mostrata – ha scritto la cittadina in una email inviata alla nostra redazione – ma è uno scandalo che, pur essendo disponibili progetti e fondi, non siano ancora stati avviati né conclusi i lavori per un impianto che agevoli l’accesso. Questo dimostra una scarsa attenzione ai problemi della disabilità. Mi sono chiesta se sia in atto una strategia per limitarci o addirittura spingerci a trasferirci. Se oggi sono riuscita ad assolvere ai miei doveri di cittadina, lo devo solo alla sensibilità del comandante, non certo dell’amministrazione».

L’intervento è stato accompagnato da una considerazione amara: «La disabilità è un diritto scomodo e doloroso. Non auguro a nessuno di vivere questa esperienza, ma forse servirebbe a far capire cosa significhi affrontare ogni giorno tali difficoltà».

La replica del vicesindaco Zocchi

Pronta la replica del vicesindaco Roberto Zocchi: «Nel Consiglio Comunale di settembre abbiamo deliberato l’apertura di un capitolo dedicato alla sostituzione del montascale presso la caserma dei Carabinieri, utilizzando una quota dell’avanzo di amministrazione. Ora la pratica è in gestione all’Ufficio tecnico, che sta predisponendo gli atti necessari per l’affidamento della commessa».

Zocchi ha poi rassicurato la cittadinanza: «Le considerazioni espresse dalla cittadina non ci corrispondono, ma ringraziamo comunque per la segnalazione. Ribadiamo la nostra attenzione e cura verso tutte le situazioni di sofferenza e le specificità dei cittadini».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.