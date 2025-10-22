La Cgil difende la scelta dell’istituto Newton: “Il no a Vannacci non è un giudizio di merito sulla persona”

Le Segreterie della Camera del Lavoro di Varese e FLC CGIL Varese intervengono sulla decisione dell’Isis Newton di Varese di non invitare il generale Vannacci a un incontro con gli studenti.

In una nota spiegano: « Sta suscitando grande scalpore la delibera del Collegio docenti dell’IS Newton di Varese dello scorso 26 settembre che a larghissima maggioranza (82%) ha ritenuto inappropriato un incontro degli studenti con l’eurodeputato Roberto Vannacci nell’ambito dei percorsi di educazione alla cittadinanza.

Il collegio si è legittimamente espresso: non è un giudizio di merito sulla persona, ma un intervento mirato, specifico, nel pieno rispetto delle prerogative che la normativa assegna alle responsabilità dei docenti, ovvero responsabilità didattiche. Il Collegio non ha ritenuto rilevante per il percorso di crescita degli studenti un incontro con un eurodeputato politicamente schierato, non sono per una questione di competenze pedagogico-didattiche, che oggi non risultano in alcun modo certificate, ma anche per preservare la scuola e gli studenti da qualunque tipo di strumentalizzazione massmediatica.

La scuola è il fondamento della società, le insegnanti e gli insegnanti sono, con la loro specializzazione in campo educativo, l’asse portante di questa istituzione ed hanno quindi gli strumenti per indicare quali siano i percorsi utili a sostanziare i princìpi di una società secondo i dettami della nostra Costituzione

La decisione del Collegio è legittima perché è stata espressa in un contesto di confronto democratico, dopo un’ampia discussione. Confidiamo che tutti la rispetteranno, pur non condividendola, senza ricorrere a dietrologie o inutili e sterili polemiche.

Molto rumore per nulla! Ma lo sappiamo che la democrazia oggi fa più rumore dell’autoritarismo silenzioso e strisciante di alcuni».