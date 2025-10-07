La Eurotek Laica UYBA stupisce subito: punto d’oro contro Conegliano

Davanti ai 2500 spettatori della e-work arena, le farfalle biancorosse della Eurotek Laica UYBA hanno inaugurato la nuova stagione con una prova di grande cuore e determinazione, che aveva addirittura fatto sperare i tifosi in una clamorosa vittoria: avanti due set a zero le farfalle hanno poi subito la reazione furiosa della corazzata Imoco Conegliano che è riuscita con pazienza a ribaltare lo score e ad uscire vittoriosa per 3-2.

La UYBA, ieri in campo con Boldini – Obossa, Eckl – Van Avermaet, Gennari – Parra, Pelloni libero, hanno mostrato carattere, compattezza e tanta voglia di lottare su ogni pallone, riuscendo, soprattutto nella prima parte del match, a mettere in difficoltà le campionesse d’Italia in carica. Trascinata da una super Obossa (ben 32 i punti per lei) e dai colpi di Parra, a sprazzi davvero brillante, la squadra biancorossa ha entusiasmato e colto un punto forse insperato alla vigilia.

Per Conegliano, che ha messo in campo la sua miglior formazione, prova da incorniciare per Isabelle Haak (34 punti, top scorer ed MVP), oggi davvero incontenibile.



Josephine Obossa: “I primi due set siamo partite molto cariche, abbiamo fatto l’impossibile e sono molto contenta di questo: un peccato aver lasciato andare gli ultimi set, forse è stato un calo di stanchezza e in più loro hanno giocato al loro livello e quindi è diventata più difficile. Comunque abbiamo portato a casa un punto e questo è molto importante. Sono contenta anche per i miei 32 punti: potrò mettere la mia mano sulla parete dei 30 in Casa UYBA”.

In breve: nel primo set partenza a razzo della UYBA con Obossa (9 nel set), nel finale 2 ace di Parra fanno volare le biancorosse (25-19). Nel Secondo set la Eurotek Laica parte sotto, poi recupera e sorpassa grazie a ottime difese e agli attacchi ancora di Obossa (6 nel parziale) e di una Parra (5) davvero sugli scudi (21-17). Nel finale punto a punto vince la UYBA 25-23 grazie a Van Avermaet e all’ace di Gennari. Dal terzo set Conegliano accelera e la UYBA appare più stanca, Haak e Fahr guidano la riscossa e l’Imoco accorcia (19-25); nel quarto parziale Barbolini dà spazio a Seki per Boldini e Battista per Parra, ma le venete continuano a condurre e nel finale si vedono in campo anche Torcolacci e Diouf per far rifiatare Eckl e Obossa, in vista del quinto set che arriva veloce (15-25). Nel quinto la UYBA riparte con il 6+1 di inizio gara e Santarelli preferisce Daalderop a Zhu: Conegliano spinge forte e con Haak ancora protagonista chiude i conti.

Alla fine applausi per tutte: la Eurotek Laica UYBA inizia come meglio non avrebbe potuto il campionato. Prossimo incontro per le farfalle domenica alle 17 a Novara.

Il tabellino della partita

Eurotek Laica UYBA – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 2-3 (25-19, 25-23, 19-25, 15-25, 9-15)

Eurotek Laica UYBA: Battista 7, Pelloni (L), Gennari 4, Metwally ne, Seki, Van Avermaet 11, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 32, Eckl 8, Torcolacci, Boldini 1, Parra 11, Meloni ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano: Gabi 7, Zhu 9, Scognamillo ne, Ewert, Lubian 8, De Gennaro (L), Haak 34, Munarini ne, Wolosz, Adiwge, Daalderop 3, Chirichella 3, Fahr 11, Sillah. All, Saltarelli 2° Barbato.

Arbitri: Goitre – Nava

Note:

Durata: 27′, 34′ 27′, 25′, 16′. Tot. 2h 24′

Spettatori: 2497

Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 5, battute errate 14, muri 7, attacco 36%, ricezione 65%, errori 32.

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano: Battute vincenti 1, battute errate 8, muri 9, attacco 42%, ricezione 70%, errori 19.