La Fondazione Felicita Morandi festeggia venti anni di attività con un galà a Villa Ponti

Giovedì 23 ottobre il centro congressi Ville Ponti a Varese ospiterà la serata “20 di Rinascita”, con cui la Fondazione Felicita Morandi ETS celebra vent’anni di attività al fianco di donne e bambini vittime di violenza. Sarà un’occasione per ripercorrere la storia di accoglienza e protezione, tra testimonianze, premi e performance artistiche.

La presidente Giovanna Scienza aprirà l’evento con saluti istituzionali e l’apericena “Il gusto di fare del bene”. In programma anche il banco di beneficenza con premi donati da artisti e imprenditori locali, tra cui una rara edizione del 1884 de “L’Anno Liturgico”.

Durante la serata si alterneranno storie e progetti portati avanti dalla Fondazione, dalla ricerca di casa e lavoro per donne fragili, all’educazione nelle scuole sulla violenza di genere, fino al sostegno alle donne con disabilità e alla prevenzione digitale con la campagna “Stop Sexting and Revenge Porn” e la partecipazione di Giorgia Butera, relatrice all’ONU.

Il riconoscimento “Il Cuore d’Oro” e la speciale Moneta del Benefattore saranno consegnati ai sostenitori più generosi.

Presenti all’evento figure istituzionali di rilievo tra cui il Prefetto Salvatore Pasquariello, il Procuratore Giuseppe Gustapane, il Sindaco Davide Galimberti e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme a autorità civili, militari e religiose: tutti testimoni del ruolo concreto che la Fondazione esercita nel territorio varesino e lombardo.