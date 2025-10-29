Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

La targa “rubata”, la presunta rapina alla gioielleria e i falsi poliziotti: truffatori in azione a Busto Arsizio

A lanciare l’allarme è Alessandra Ceccuzzi, titolare della nota gioielleria cittadina che porta il suo nome. I truffatori utilizzano proprio la scusa di una rapina alla Gioielleria Ceccuzzi per farsi aprire la porta dalle potenziali vittime

Polizia generica

Nuovo tentativo di truffa a Busto Arsizio, dove negli ultimi giorni sono stati segnalati episodi sospetti legati a una finta rapina e a falsi controlli della polizia. A lanciare l’allarme è Alessandra Ceccuzzi, titolare della nota gioielleria cittadina che porta il suo nome.

La truffa: il finto controllo dopo una presunta rapina

Secondo quanto riferito, i truffatori agiscono telefonicamente, contattando le vittime e raccontando di una rapina avvenuta proprio la gioielleria Ceccuzzi. A quel punto i truffatori (che sono in possesso di dati personali della potenziale vittima come il numero di targa e la data di nascita) spacciandosi per poliziotti, sostengono che i rapinatori hanno usato una macchina con la targa intestata alla vittima, e per questo sarà mandato un incaricato della Questura per verificare se i gioielli presenti in casa non siano provento della rapina.

Se riescono ad entrare all’interno delle abitazioni, i truffatori agiscono rapidamente per appropriarsi di gioielli e beni preziosi.

Attenzione: dati personali già in possesso dei truffatori

L’elemento preoccupante è che i truffatori sono in possesso di informazioni personali, come appunto la data di nascita o l’intestatario del veicolo delle vittime. Questo dettaglio potrebbe rendere la messinscena ancora più credibile e ingannare anche i cittadini più attenti.

«Non aprite a nessuno. Non fate entrare nessuno in casa. In caso di dubbi, chiamate subito il numero unico di emergenza 112».
L’appello è rivolto soprattutto alle persone anziane e a chi vive da solo, bersagli privilegiati di questo genere di raggiri.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a non fidarsi di telefonate sospette e a verificare sempre l’identità di chi si presenta a domicilio. Nessun agente della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri effettua controlli sugli oggetti in casa senza una regolare comunicazione e un mandato ufficiale.

Chiunque riceva una telefonata simile o noti comportamenti sospetti è invitato a segnalarli immediatamente alle autorità.

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.